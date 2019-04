Fari puntati sul Barbera: c’è Palermo-Hellas Verona

Fari puntati stasera alle 21 sul Barbera dove si giocherà il big match tra Palermo ed Hellas Verona, che chiude la 32a giornata della Serie BKT. I siciliani, vista anche la sconfitta del Lecce a Cremona, hanno l’opportunità di riportarsi ad un punto dalla zona che vale la promozione diretta, dal canto loro invece gli scaligeri puntano al sorpasso proprio ai danni siciliani al terzo posto. Le premesse per un gran match insomma ci sono tutte.

Le scelte degli allenatori.

Roberto Stellone dovrebbe sostituire Rispoli con Szymisnki mentre Salvi e Falletti non dovrebbero farcela. In attacco la coppia Moreo-Nestorovski con Trajkovski a fare da supporto. Per Fabio Grosso, ex di turno, c’è Balkovec sulla corsia di sinistra al posto dell’acciaccato Vitale. Da valutare Di Carmine con Pazzini pronto a sostituirlo mentre Faraoni, dopo la buona prova contro il Brescia, dovrebbe agire da interno di centrocampo.

I precedenti.

Non conoscono mezze misure Palermo ed Hellas Verona quando si fronteggiano al Barbera: il bilancio complessivo parla di 22 successi rosanero, 4 scaligeri e 9 pareggi in 35 match ufficiali ma il pari manca dal 1978, 1-1 in Coppa Italia con le reti di Silipo per i rosanero dopo il vantaggio veronese con Trevisanello. Da allora in Sicilia 14 confronti ufficiali con 11 vittorie dei padroni di casa e 3 ospiti.

Probabili formazioni:

Palermo (4-3-1-2): Brignoli, Szyminski, Bellusci, Rajkovic, Aleesami, Jajalo, Murawski, Haas, Trajkovski, Nestorovski, Moreo. All. Stellone.

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri, Bianchetti, Dawidowicz, Empereur, Balkovec, Faraoni, Gustafson, Zaccagni, Lee, Pazzini, Di Gaudio. All. Grosso.

Arbitro: Giua.

Diffidati: Falletti, Jajalo (Palermo); Gustafson, Zaccagni (Hellas Verona);

Squalificati:

