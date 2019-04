Regioni: Sicindustria, ‘Musumeci ultimo? Suo Governo impalpabile’

Palermo, 8 apr. (AdnKronos) – Una figura istituzionale di “alto profilo”, “adatto a rappresentare la Sicilia”, ma a capo di un Governo la cui azione è “impalpabile”, almeno sul fronte delle imprese, e “ostaggio di una maggioranza che non c’è”. Alessandro Albanese, vice presidente vicario di Sicindustria, non si unisce al coro delle critiche al governatore siciliano, Nello Musumeci, che oggi la classifica sul gradimento dei presidenti di Regione pubblicata dal Sole 24 Ore relega all’ultimo posto, con sette punti percentuali in meno rispetto al 2017.

“Sinceramente non sono abituato a dare molto peso a questo tipo di sondaggi – dice all’Adnkronos – né ritengo che un simile risultato possa mettere in cattiva luce la Sicilia. Molto spesso questo tipo di classifiche risente della popolarità e della conoscenza di chi viene posto sotto ‘esame’, magari Musumeci paga la sua scarsa apparizione sui media’.Ma se il numero uno degli imprenditori siciliani ‘salva’ Musumeci, spiegando che si tratta di una “persona assolutamente adatta a rappresentare l’Isola, una figura di alto livello istituzionale, che paga lo scotto di una maggioranza inesistente”, non lesina le critiche al suo Esecutivo. Bocciato senza appello.