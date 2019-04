Sicilia: tumore al seno, cure uguali in tutta l’isola e come al nord (2)

(AdnKronos) – “Siamo abituati a vedere l’organizzazione della sanità in maniera statica invece la Regione da tempo sta lavorando a percorsi diagnostici che possano essere uguali su tutto il territorio. Con questo percorso siamo un punto davanti a tante altre regioni italiane – sottolinea l’assessore – La definizione del Pdta e il potenziamento delle Breast Unit segnano un traguardo nelle cure che miglioreranno la salute di tante pazienti nei territori, ma anche nella riduzione dei costi di tanti ricoveri, recuperando l’impatto che la mobilita passiva ha sulla sanità regionale. In Sicilia esistono centri adeguati con professionisti all’altezza ed è importante che siano ben organizzati e ben gestiti”.

Nel Pdta, che dovrebbe essere operativo entro 60 giorni (domani sarà adottato con decreto dall’assessore e dovrà poi essere pubblicato in Gazzetta), sono inseriti anche i tempi di attesa per lo screening che non saranno mai superiori ai 10 giorni, le cure palliative e i trattamenti di fine vita. “Un percorso snello che consente di fare diagnosi precoce, trattamenti adeguati e una chirurgia d’eccellenza – ha spiegato Catalano – In Sicilia venivano seguiti percorsi differenti e questo non rassicurava le pazienti che spesso decidevano di andare a curarsi al nord. Ora potranno curarsi nella propria città, sicure di trovare l’eccellenza. Ci siamo confrontati con un team di esperti, con chi ha scritto il Pdta di altre regioni, con le associazioni delle pazienti e abbiamo raggiunto un risultato importante: la paziente a Palermo riceverà le stesse cure che a Milano”.