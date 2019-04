 VIII edizione di Nero su Bianco a S. Marco dei Cavoti il 12 e 13 aprile 2019.

Grande aspettativa per l’ottava edizione del concorso dedicato a Mino De Blasio, l’amato poeta, scrittore e giornalista sammarchese nel cui ricordo l’associazione culturale “Provenza…Mino”, a nome dei familiari e dei soci, rinnova annualmente l’importante evento culturale del premio letterario “Nero su Bianco” . Oltre 150 le opere pervenute alla giuria, a conferma di una tendenza ormai definitasi da anni, che denota il buon livello qualitativo della kermesse nel panorama nazionale. I contributi, nella diversità dei generi della scrittura e delle sezioni del premio, provengono da tutto il territorio nazionale e rimandano a nomi significativi della cultura italiana contemporanea. Buono il riscontro anche per la sezione giovanile, con i racconti brevi, quest’anno dedicati alla luna, provenienti non solo dal beneventano, ma anche da alcuni istituti napoletani, da Roma e dall’Abruzzo. Il concorso letterario, promosso dall’Associazione Provenza…Mino di concerto con il Comune di S. Marco dei Cavoti, con il contributo della BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio- Calvi, si articolerà in due giorni: venerdì 12, alle 17,30, presso il Palazzo Marchesale in Borgo Vicidomini, si svolgerà il convegno di apertura dedicato alla luna, argomento scelto dall’organizzazione per la sezione concorsuale riservata alle scuole. Relazioneranno il direttore dell’Osservatorio Astronomico del Sannio Antonio Pepe, Giovanna Lombardi, autrice del testo “A Iside Regina”, don Luigi Ulano, parroco di S. Marco dei Cavoti, l’assessore comunale Cinzia Ialeggio, la Dirigente Scolastica del liceo “Livatino” Maria Cirocco, Maria Cacciano, docente dell’istituto comprensivo di S. Marco; modererà Domenico Zampelli, giornalista de “Il Mattino”. Sabato 13 le attività avranno inizio alle ore 9,30, sempre presso il Palazzo Marchesale, con “Incontro con l’Autore: anteprima sui vincitori….aspettando il premio”, momento dedicato alla conoscenza con gli autori e alla presentazione delle loro opere. La premiazione si terrà, infine, nel pomeriggio, presso Palazzo Colarusso, in piazza Risorgimento, a partire dalle ore 15.00: con la giuria e gli autori parteciperanno all’evento il Sindaco di S. Marco Giovanni Rossi, il Presidente della BCC Luigi Zollo, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale Maria Vittoria Barone, Rosanna Tremonte, docente del liceo “Livatino” e coordinatrice del progetto di lettura in collaborazione con la giuria del premio; modererà lo scrittore, critico letterario ed editore Sandro Gros Pietro. Omaggerà il ricordo di De Blasio il noto attore televisivo e teatrale Daniele Pecci, che interpreterà passi tratti dalla ricca produzione del poeta sammarchese. “Il nome di Pecci- affermano gli organizzatori- rappresenta il valore aggiunto di un evento culturale che si va di anno in anno rinforzando, in termini di contributi qualitativamente pregevoli da parte di autori e case editrici. E’ nostro intento proseguire in un percorso culturale che promuova la fruizione dell’opera letteraria, rendendo concreta la volontà del nostro Mino de Blasio, autore poliedrico e interprete attivo delle molte sfaccettature della potenzialità della parola”.