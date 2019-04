Pd: domani Direzione su liste, malumori su Mdp e area Giachetti valuta no/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – A meno di sorprese dell’ultima ora i cinque capilista saranno: Giuliano Pisapia al Nord Ovest, Carlo Calenda al Nord Est, Simona Bonafè al Centro, Franco Roberti al Sud e Caterina Chinnici nelle Isole. Nel Nord Ovest, dietro a Pisapia, dovrebbe essere candidati Patrizia Toia (capodelegazione Pd a Strasburgo), Pier Francesco Majorino, Irene Tinagli e quindi i tre uscenti Brando Benifei, Mercedes Bresso e Daniele Viotti.

Nel Nord Est con Calenda ci sarà Elisabetta Gualminivice, vice presidente della regione Emilia-Romagna. A seguire le eurodeputate uscenti Cecile Kyenge e Isabella De Monte mentre avrebbe rinunciato al bis, Damiano Zoffoli. Trattative ancora in corso sull’ex sindaco di Vicenza, Achille Variati (spinto da Calenda) mentre i lottiani vorrebbero che fosse ricandidato Paolo De Castro. In lista dovrebbe esserci anche Antonio Calò, premiato a Strasburgo come “cittadino europeo dell’anno” per aver dato ospitalità a casa sua ad alcuni profughi. Nel Centro con Simona Bonafè ci saranno gli uscenti David Sassoli, Roberto Gualtieri e Nicola Danti. In lista anche Smeriglio.

Al Sud on Roberti verranno ricandidati gli uscenti Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino e Pina Picierno. Tra i candidati anche Ivan Stomeo, sindaco di Melpignano (la città della Taranta) e Paolucci per Mdp. Nelle Isole con la Chinnici sarà in lista come numero 2 il medico di Lampedusa, Pietro Bartolo. Dovrebbe essere ricandidata anche Michela Giuffrida e per Siamo Europei di Calenda ci sarà Virginia Puzzolo, caposettore della commissione europea sulla scienza aerospaziale. Per la Sardegna dovrebbe essere candidato il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu.