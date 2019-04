Sicilia: Aeroviaggi inaugura nuovo resort sul litorale di Cefalù

Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – Un nuovo resort Aeroviaggi è stato inaugurato oggi a Campofelice, sul litorale di Cefalù. Al via domani alla stagione estiva della struttura, che dispone di 149 camere e 400 posti letto. Sono 60 le persone impiegate nella struttura acquisita a luglio 2018 e ristrutturata da Aeroviaggi per un investimento pari a circa 12 milioni di euro. Aeroviaggi – primo tour operator per posti letto in Sicilia e Sardegna, tra le prime dieci catene alberghiere in Italia (fonte: “Hotels & Chains in Italy”, Horwath HTL) – ha inaugurato l’esclusiva struttura situata sulla costa nord della Sicilia a 16 chilometri dalla rinomata località di Cefalù. L’evento di inaugurazione è stato introdotto da Antonio Mangia, Presidente di Aeroviaggi, che ha sottolineato i caratteri distintivi e i punti di forza della struttura, cui sono seguiti gli interventi di. Gaetano Armao, Vicepresidente della Regione Siciliana, di Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo e di Michela Taravella, Sindaco di Campofelice di Roccella. Himera Beach Club, ex complesso alberghiero di Campofelice di Roccella, è stato rilevato da Aeroviaggi nel luglio 2018 per un investimento complessivo tra acquisizione e ristrutturazione pari a circa 12 milioni di euro. Al termine della ristrutturazione, il complesso, la cui stagione turistica 2019 ha inizio da domani, si compone di 149 camere e 400 posti letto.

Con l’apertura della struttura, Aeroviaggi punta al rafforzamento della sua presenza in Sicilia e Sardegna – che conta 14 strutture alberghiere con oltre 9.000 posti letto con la previsione di raggiungere a fine 2019 1.000.000 di presenze complessive – e alla diversificazione e potenziamento dell’offerta turistica nell’area, a conferma della sua posizione di leadership quale primo operatore alberghiero per posti letto in Sicilia e Sardegna. “Sono fiero di annunciare l’apertura di Himera Beach Club con cui diamo ufficialmente il via alla stagione estiva 2019 di Aeroviaggi – ha commentato il Presidente di Aeroviaggi, Antonio Mangia. – La struttura che si appresta a divenire un nuovo simbolo di eccellenza del turismo nella Regione testimonia il nostro costante impegno e l’attenzione allo sviluppo e rilancio del comparto turistico nel territorio. Attraverso la riqualificazione di questa struttura ricettiva intendiamo infatti contribuire a ingenerare nuovo indotto a livello turistico, economico e occupazionale a beneficio delle persone e a valorizzazione dell’area”.