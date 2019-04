Ginnastica aerobica: successo degli atleti del club Ginnastico Benevento al Campionato Interregionale

Al Palasport di Porto Sant’Elpidio, sabato 6 e domenica 7 Aprile, è andato in scena il Campionato Interregionale di Ginnastica Aerobica Silver e Gold della zona tecnica 2.

L’evento, organizzato dall’A.S.D. Ginnastica Artistica Porto Sant’Elpidio, ha visto impegnati oltre 500 ginnasti delle categorie allievi, junior A, junior B e Senior, provenienti da Marche, Lazio, Abbruzzo, Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna.

Due intense giornate di gara, che hanno visto gareggiare gli atleti della sezione c.d. Silver d’Eccellenza e Gold e le categorie Silver AeroGym, Aerostart e Aerostep.

Gli atleti del club Ginnastico Benevento, diretto da Cristiana D’Anna, hanno partecipato a tale competizione raggiungendo, dopo una intensa preparazione, degli ottimi risultati. Quasi tutti i ginnasti hanno, infatti, conquistato la qualificazione alla fase nazionale dei rispettivi campionati, che si terranno a Pomigliano D’Arco per il settore Gold il prossimo 11 e 12 Maggio, per il settore Silver il 1 ed il 2 Giugno.

La prima a scendere in pedana sabato mattina è stata la squadra Aerogym composta da Chiara Cagnale, Francesca Corbo, Angela Macolino, Ilaria Sperandeo, Giulia Ricci e Ludovica Tornusciolo, che si è piazzata sul primo gradino del podio.

Altre medaglie sono state conquistate nella gara Aerostart Junior B; le due squadre hanno conquistato il secondo gradino del podio con il gruppo composto da Rebecca Biondi, Chiara Cagnale e Angela Macolino, ed il terzo gradino del podio con la formazione composta da Francesca Corbo, Giulia Ricci, Irene Sperandeo Ludovica Tornusciolo.

Grandissime soddisfazioni anche per gli atleti del settore Silver Eccellenze, che hanno saputo difendersi benissimo dalla vasta concorrenza presente.

Medaglia d’oro per l’atleta Alessandro Aiello, che alla sua prima esperienza importante nel mondo dell’Aerobica ha disputato una buona gara, migliorando nettamente il punteggio della gara regionale.

Ottimo risultato per l’atleta Francesca Di Domenico nella categoria individuale femminile Junior A, ottenendo un punteggio di 16,350 è arrivata ad un soffio dal terzo gradino del podio, accontentandosi così di una medaglia di legno dal sapore del metallo.

Prestazione quasi perfetta anche per la piccola Amanda Reneè Pisco, che con un punteggio di 15,600 si è posizionata al sesto posto della classifica, superando così più di altre 40 atlete, anche con un’esperienza maggiore.

Obiettivo Nazionale centrato anche dall’atleta Ilaria Paolillo nella categoria individuale femminile Junior B, che seppur ha condotto una prestazione con qualche sbavatura si è posizionata al sesto posto della classifica.

Buona la prestazione anche dell’atleta Chiara Paolillo, che alla sua prima esperienza ha saputo difendersi bene in classifica, seppur non riuscendo a qualificarsi per il campionato Nazionale. Grandissima soddisfazione nel settore Gold, dove il trio Junior B, formato da Antonella Ciullo, Giulia Capozza e Maria Francesca Di Iorio ha sfoderato un’ottima performance, conquistando la medaglia di bronzo grazie al punteggio ottenuto di 17.150, raccogliendo così i frutti di lunghi anni di passione e sacrifici. Qualificazione ottenuta anche per il gruppo Junior B composto da Giulia Capozza, Antonella Ciullo, Maria Francesca Di Iorio, Marianna Musco e Chiara Salerno, nonostante l’infortunio di una delle componenti.

Ottima la prestazione della ginnasta senior Chiara Ciullo, che nella categoria individuale femminile, si è qualificata al settimo posto della classifica, sfoderando una buona performance in una competizione dall’altissimo livello tecnico.

Congratulazioni anche alle atlete Chiara Salerno e Alessandra Cagnale, che nelle rispettive categorie, individuale femminile Junior A2 e Junior A1 hanno dovuto difendersi da un’elevata e forte concorrenza, disputando una buona gara, compromessa da qualche piccola imperfezione.

Bilancio di gara positivo per lo staff tecnico della sezione aerobica della società (Cristiana D’Anna, Angela Calicchio Martina Iammarino e Daniela Mennitto) che punta soddisfatto alla preparazione della prossima tappa del campionato.