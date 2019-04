Il Benevento punta il Palermo, la capolista a Livorno

Il Lecce in casa contro il Carpi, il Padova sfida il Cosenza per tenere aperte le speranze di salvezza.

A sei turni dalla fine s’infiamma la Serie BKT con tutti i verdetti ancora ampiamente in bilico. Nella zona alta, fari puntati sul Vigorito dove il Benevento punta il Palermo: in caso di vittoria i sanniti aggancerebbero i siciliani che, dal canto loro, vogliono invece sorpassare il Lecce al secondo posto. Impegno in trasferta per la capolista Brescia che va a Livorno per affrontare i ragazzi di Breda, reduci da 3 sconfitte di fila ed in piena bagarre salvezza. Al pari dei labronici in classifica ci sono Venezia e Foggia, rivali al Penzo in uno scontro diretto molto importante nella lotta per non retrocedere. Dopo il passo falso di Cosenza, il Crotone cerca riscatto in casa di una Cremonese rinvigorita dalle 2 vittorie di fila. Forse una delle ultime speranze per il Padova di tornare a credere nella salvezza passa dalla gara casalinga contro il Cosenza, mentre in chiave playoff si disputeranno Pescara-Perugia, Spezia-Ascoli e Salernitana-Cittadella.

Domenica 13 aprile ore 15

Crotone-Cremonese

Crotone-Cremonese va in scena allo Scida per la seconda volta nella storia, 13 anni dopo. Il precedente è datato 13 maggio 2006 e fu 3-1 per i padroni di casa con doppietta di Pellè e Jeda e gol della bandiera grigiorossa firmato Carparelli.

Probabili formazioni:

Crotone (3-5-2): Cordaz, Curado, Spolli, Vaisanen, Sampirisi, Benali, Barberis, Rohden, Milic, Pettinari, Simy. All. Stroppa.

Cremonese (3-5-2): Agazzi, Caracciolo, Terranova, Claiton, Mogos, Arini, Castrovilli, Croce, Migliore, Piccolo, Strizzolo. All. Rastelli.

Arbitro: Ros.

Diffidati: Molina (Crotone); Boultam (Cremonese).

Squalificati: Golemic (Crotone).

Lecce-Carpi

Lecce-Carpi si gioca per la terza volta nella storia in terra salentina: finora è sempre stato pareggio, in entrambi i casi nella stagione 2012/13, in I Divisione (regular season) e nei playoff. L’ultimo incontro finora disputato al Via del Mare – 16 giugno 2013 – portò alla prima storica promozione in Serie B dei biancorossi, vittoriosi 1-0 in casa nella finale di andata con pareggio 1-1 al ritorno con le reti di Bogliacino al 2’ per i padroni di casa e Kabine al 74’ su punizione per gli ospiti.

Probabili formazioni:

Lecce (4-3-1-2): Bleve, Venuti, Meccariello, Lucioni, Calderoni, Petriccione, Tabanelli, Tachtsidis, Mancosu, Falco, Palombi. All. Liverani.

Carpi (4-4-1-1): Piscitelli, Pachonik, Sabbione, Kresic, Pezzi, Rolando, Coulibaly, Vitale, Pasciuti, Crociata, Arrighini. All. Castori.

Arbitro: Piscopo.

Diffidati: Palombi, Scavone, Tachtsidis (Lecce).

Squalificati: La Mantia, Vigorito (Lecce).

Salernitana-Cittadella

Nei 7 precedenti a Salerno bilancio in parità tra i granata e il Cittadella: 3 successi per parte ed 1 pareggio a completare i conteggi. Le prime 3 gare della storia sono state tutte vinte dai padroni di casa, poi l’inversione di tendenza con 3 successi veneti ed 1 pareggio. L’ultima vittoria campana risale all’1-0 in Serie C-1, 23 ottobre 2005.

Probabili formazioni:

Salernitana (4-5-1): Micai, Pucino, Perticone, Migliorini, Lopez, Casasola, Odjer, Di Tacchio, Minala, Jallow, Djuric. All. Gregucci.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari, Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti, Settembrini, Iori, Branca, Schenetti, Moncini, Panico. All. Venturato.

Arbitro: Baroni.

Diffidati: Djuric, Gigliotti, Mantovani, Minala, Pucino (Salernitana); Adorni, Camigliano, Iori (Cittadella).

Squalificati: Akpa Akpro (Salernitana).

Ore 18

Venezia-Foggia

Sono 12 i confronti ufficiali tra le due squadre al Penzo con 5 successi arancioneroverdi, 3 rossoneri e 4 pareggi. Il Venezia ha segnato in 11 delle 12 partite prese in esame, per un totale di 15 reti: unico stop nello 0-1 di Serie B, 12 novembre 1967, con rete decisiva di Oltramari.

Probabili formazioni:

Venezia (3-5-2): Vicario, Bruscagin, Domizzi, Modolo, Lombardi, Schiavone, Suciu, Pinato, Garofalo, Di Mariano, Bocalon. All. Cosmi.

Foggia (3-5-2): Leali, Martinelli, Billong, Ranieri, Zambelli, Gerbo, Greco, Deli, Kragl, Mazzeo, Iemmello. All. Grassadonia.

Arbitro: Aureliano.

Diffidati: Deli, Loiacono, Martinelli (Foggia).

Squalificati: Segre (Venezia).

Domenica 14 aprile ore 15

Padova-Cosenza

Nei 9 precedenti ufficiali a Padova, bilancio favorevole ai padroni di casa contro il Cosenza: 6 i successi biancoscudati, 2 i pareggi, una sola vittoria calabrese, 1-0 in Serie B, in data 18 dicembre 1988, con la rete decisiva di Venturin. Allenatore rossoblu era il compianto Bruno Giorgi, peraltro un ex.

Probabili formazioni:

Padova (4-3-1-2): Minelli, Morganella, Andelkovic, Ravanelli, Longhi, Mazzocco, Calvano, Lollo, Clemenza, Capello, Bonazzoli. All. Centurioni.

Cosenza (3-5-2): Perina, Capela, Dermaku, Legittimo, Bittante, Bruccini, Palmiero, Sciaudone, Baez, Embalo, Tutino. All. Braglia.

Arbitro: Serra.

Diffidati: Bonazzoli, Morganella, Trevisan (Padova); Garritano, Legittimo, Palmiero, Sciaudone, Tutino (Cosenza).

Squalificati: Baraye (Padova); Maniero (Cosenza).

Spezia-Ascoli

Nelle 11 sfide a La Spezia fra le due squadre, l’Ascoli ha vinto una sola volta: 1-0 in data 4 giugno 1972, in Serie C, con la rete del “mito” bianconero Campanini. Allenatore marchigiano era già Carlo Mazzone, quello spezzino Corelli. Nelle altre 10 sfide si registrano 4 successi liguri e 6 pareggi.

Probabili formazioni:

Spezia (4-3-3): Lamanna, De Col, Crivello, Ligi, Augello, Bartolomei, Ricci, Mora, Da Cruz, Galabinov, Okereke. All. Marino.

Ascoli (4-3-2-1): Lanni, Laverone, Brosco, Valentini, Rubin, Addae, Troiano, Cavion, Ninkovic, Ciciretti, Ardemagni. All. Vivarini.

Arbitro: Volpi.

Diffidati: Bartolomei, Capradossi, Crimi, Ricci (Spezia); Beretta, Cavion, Padella, Rosseti (Ascoli).

Squalificati: Gyasi (Spezia).

Ore 21

Benevento-Palermo

Benevento a caccia della prima vittoria nelle sfide interne ufficiali contro il Palermo dopo 5 partite ufficiali disputate in terra sannita: il bilancio è di 2 pareggi (nelle prime due gare disputate in ordine cronologico) e 3 affermazioni rosanero (nelle ultime 3 giocate). Il dato è confermato anche prendendo in esame i match giocati a Palermo, 5 in tutto finora: il bilancio globale delle 10 sfide ufficiali tra giallorossi e rosanero vede 4 pareggi e 6 affermazioni siciliane.

Probabili formazioni:

Benevento (4-3-1-2): Montipò, Maggio, Antei, Caldirola, Improta, Del Pinto, Viola, Bandinelli, Ricci, Armenteros, Coda. All. Bucchi.

Palermo (4-3-1-2): Brignoli, Rispoli, Pirrello, Rajkovic, Aleesami, Jajalo, Murawski, Haas, Falletti, Nestorovski, Moreo. All. Stellone.

Arbitro: Ghersini.

Diffidati: Asencio, Crisetig, Di Chiara, Maggio (Benevento); Falletti, Jajalo, Nestorovski (Palermo).

Squalificati: Bellusci (Palermo).

Lunedì 15 aprile ore 21

Livorno-Brescia

Picchi campo ostico per il Brescia, che nei 25 confronti ufficiali a Livorno ha vinto due sole volte, a fronte di 15 successi amaranto e 8 pareggi. Nelle ultime 8 sfide in Toscana, 6 i successi dei padroni di casa contro 1 lombardo ed 1 pareggio. Nel 2008/09 il Livorno festeggiò la promozione in Serie A vincendo in casa la finalissima playoff per 3-0 sulle “rondinelle”, grazie alle reti di Tavano, Diamanti e Bergvold, tutte nella ripresa.

Probabili formazioni:

Livorno (3-4-1-2): Zima, Gonnelli, Di Gennaro, Gasbarro, Valiani, Agazzi, Luci, Fazzi, Diamanti, Murilo, Raicevic. All. Breda.

Brescia (4-3-1-2): Alfonso, Sabelli, Cistana, Romagnoli, Martella, Bisoli, Tonali, Dall’Oglio, Spalek, Torregrossa, Donnarumma. All. Corini.

Arbitro: Marinelli.

Diffidati: Gasbarro, Giannetti, Gonnelli, Valiani (Livorno); Bisoli (Brescia).

Squalificati: Porcino (Livorno).

Precedenti segnalati da Calcio & Social Communication.

legab.it