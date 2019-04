Appalti: Toninelli, ‘in Sblocca cantieri 300 mln per Molise, Catania e L’Aquila’

Roma, 19 apr. (AdnKronos) – “Il decreto contiene anche norme per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito per esempio l’Abruzzo e il Centro Italia. Ancora troppo italiano aspettano risposte concrete da parte dello Stato. In più, sempre in tema di terremoti, ci sono nel decreto 300 milioni di euro per il Molise, Catania e L’Aquila”. Ad affermarlo in una diretta su Facebook è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, illustrando le principali misure contenute nel decreto Sblocca Cantieri.