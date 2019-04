3BMETEO: Prossimi giorni: rovesci e TEMPORALI al Nord, occasionali al Centro, CALDO al Sud

EVOLUZIONE: Il vortice di bassa pressione scaturito dall’ingresso di correnti atlantiche sul bacino occidentale del Mediterraneo sta gradualmente retrocedendo per l’approfondimento di una nuova saccatura sulla Penisola Iberica. Questo spostamento verso ovest favorisce un rialzo pressorio sulle regioni meridionalima allo stesso tempo mantiene attiva una circolazione instabile al Centro Nord che si rinnoverà anche nell’arco dei prossimi giorni. Da mercoledì a venerdì sono infatti attese ancora due perturbazioni sull’Italia e il weekend si preannuncia a tratti incerto per l’insistenza sull’Europa centrale di un’area di bassa pressione con possibilità di una terza perturbazione domenica (da confermare). Vediamo il dettaglio per i prossimi giorni:

Mercoledì: Una nuova perturbazione raggiunge l’Italia con effetti sulla Sardegna e le regioni settentrionali, soprattutto di nordovest dove sono attesi rovesci e locali temporali anche di una certa intensità. Lambite le regioni centrali soprattutto la Toscana mentre sul resto della Penisola si risentirà degli effetti dei richiamo caldo nord africano con tempo migliore e temperature in nuovo sensibile aumento. Massime fino a 25-27° al Sud. Venti tesi meridionali.

Giovedì: Breve pausa inter ciclonica ma in un contesto che vedrà ancora una certa variabilità sulle regioni settentrionali con qualche piovasco in attesa di una nuova perturbazione per fine giornata. Fuori dal maltempo le regioni centro meridionali. Le temperature sono previste ancora superiori alle medie con massime fino a 25° al Centro e 27° al Sud. Venti tesi meridionali.

Venerdì: La nuova perturbazione transita sulle regioni centro settentrionali e la Sardegna distribuendo piogge e temporali, anche localmente intensi al Nord. Ancora fuori le regioni meridionali con tempo tutto sommato buono o discreto. Temperature in graduale diminuzione. Venti in rotazione da NO.

Weekend: La vicinanza di un’area di bassa pressione sull’Europa centrale influenza ancora il tempo del Nord Italia con un weekend a tratti incerto, soprattutto nella giornata di domenica quando potrebbe transitare una terza perturbazione. (da confermare). Le temperature scenderanno ulteriormente