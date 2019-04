A.O. S. PIO – IO X BENEVENTO: PIZZUTI CONTINUA A IGNORARE LA LEGGE E SCARICA SU DE LUCA LE PROPRIE RESPONSABILITA’

Ancora una volta il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, dott. Renato Pizzuti, fa scivolare maldestramente le proprie responsabilità su altri. La stampa di qualche giorno fa, ha ampiamente riportato la seguente dichiarazione: “….per la nomina del Direttore Sanitario al “Rummo” è necessario l’Elenco regionale, che sarà pronto a giorni…”. Quindi, considerato che la Regione Campania dall’anno 2016 non ha ancora predisposto l’Elenco regionale dei Direttori Sanitari, la colpa della mancata nomina del Direttore Sanitario del “Rummo” (che manca da circa un anno), secondo Pizzuti, è della Regione Campania e quindi del Presidente De Luca. Secondo l’interpretazione di Pizzuti, quindi, il Presidente della Regione Campania nel momento in cui nominò come Commissario Straordinario all’ASL di Salerno l’allora Direttore Sanitario Aziendale dell’A.O. Rummo di Benevento, Dott. Mario Iervolino, era consapevole che non era possibile nominare a Benevento un nuovo Direttore Sanitario Aziendale, in quanto “…per la nomina del Direttore Sanitario è necessario l’Elenco regionale..”.

Nuovamente siamo costretti a segnalare che il dott. Pizzuti, funzionario regionale, ignora le Leggi. Infatti l’Art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo del , n. 171 (successivamente integrato e corretto con D.Lgs. , n. 126) a riguardo al conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR, ha disposto con chìarezza quanto segue: ”Il Direttore Generale [….] nomina il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario … attingendo obbligatoriamente agli elenchi degli idonei, anche di altre Regioni…”

Quindi l’unico responsabile della mancata nomina e del lungo periodo di assenza della importante figura del Direttore Sanitario al “Rummo” è unicamente il dott. Renato Pizzuti, in quanto se la Regione Campania non ha l’Elenco regionale dei Direttori Sanitari si era obbligati ad attingere da altre Regioni così da non lasciare priva di Direttore Sanitario Aziendale per un anno il ”Rummo”.

La Regione Puglia, ad esempio con determinazione N. 5 del ha approvato gli Albi degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR. A questo elenco avrebbe potuto attingere con facilità il dott. Pizzuti già dal data in cui il Direttore Sanitario Aziendale dell’A.O. Rummo di Benevento, Dott. Mario Iervolino, lasciò l’incarico.

Ovviamente il Direttore Generale Pizzuti ignora la norma legislativa o la vuole ignorare in quanto, ci auguriamo, che non stia aspettando che qualche Medico e politico locale, maturi i titoli per la nomina. Stiamo valutando, attraverso i nostri legali, di verificare tutti gli elementi che hanno caratterizzato la mancata applicazione della Legge sulla nomina del Direttore Sanitario Aziendale, protrattasi ormai da un anno al Rummo. Aspettiamo, ormai da qualche settimana, che il Presidente De Luca venga a Benevento non per politicizzare e strumentalizzare ma bensì per dare delle spiegazioni alla popolazione in merito alla violazione dei principi di legalità che sta caratterizzando la gestione dell’A.O. S. Pio