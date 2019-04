Viabilità: Toninelli, ‘governo Musumeci in difficoltà’, voglio aiutarlo

Segesta (Trapani), 24 apr. (AdnKronos) – “Io non voglio assolutamente polemizzare, perché mi è stata addebitata la responsabilità di polemizzare, con l’assessore Falcone o con il Presidente Musumeci. Io sono qui per la quarta volta in dieci mesi e ci voglio tornare per tenere alta l’attenzioned del governo centrale”. Così il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli replicando all’assessore alle Infrastrutture della Sicilia Marco Falcone che ieri ha detto: ‘Il ministro Toninelli dà i numeri’ sulla Sicilia”. “Vogliamo solo aiutare un governo regionale che mi pare evidentemente in difficoltà – dice ancora Toninelli – Ma lo dico come oggettivo senza polemica”. “Falcone invece di polemizzare con un ministro che lo vuole aiutare – dice Toninelli – ci aiuti ad impegnare tanto soldi. Qui c’è un approccio positivo, io credo che convenga anche a lui”.

“Abbiamo fato con Anas un punto sulla Sicilia, ci sono tantissimi soldi in più per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’esistente, che non solo significa sicurezza e normalità negli spostamenti, ma soprattutto significa tanti cantieri veloci, ma che rappresenta tanti cantieri che fanno lavorare tante imprese locali”.