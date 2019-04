Europee: Candiani, ‘Cantarella fuori? Fare di necessità virtù’

Corleone (Palermo), 25 apr. (AdnKronos) – “Si tratta non di scegliere tra chi lasciare dentro e chi lasciare fuori ma di fare di necessità virtù. La Sicilia non è collegio unico ma è con la Sardegna, ci sono delle quote di genere che devono essere considerate. Se un candidato è di Catania non ce ne può essere un altro sempre di Catania”. Lo ha detto il sottosegretario leghista Stefano Candiani all’Adnkronos parlando della scelta di lasciare fuori dalle candidature alle europee il ‘recordman’ di voti Fabio Cantarella, per fare entrare Angelo Attaguile.