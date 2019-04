Europee: Covassi, ‘con Pd contro chi vuole riportarci indietro’

Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Ho deciso di candidarmi nelle liste del Pd-Siamo Europei per la circoscrizione dell’Italia centrale (Lazio, Umbria, Toscana, Marche), perché so, per averlo visto in questi miei quasi 20 anni a Bruxelles che c’è una sola forza che è stata da sempre per un’Europa dei popoli e non delle burocrazie. Ho accolto le sollecitazioni di Democrazia Solidale a essere tra i loro nomi, perché la mia storia è in quel cattolicesimo che da La Pira in poi, dà il proprio contributo alla creazione di una società più giusta”.Lo ha detto Beatrice Covassi, candidata Pd alle europee.