Serie B. 35^ giornata, non solo Lecce-Brescia. C’è anche Benevento-Cosenza

Dopo la Pasquetta ritorna la programmazione tradizionale della Serie BKT con la 35a giornata di campionato. Tutta l’attenzione sul big match di domenica sera fra Lecce e Brescia, con Via del Mare che prevede il tutto esaurito, ma anche le altre gare sono fondamentali per gli obiettivi di questa fase finale del campionato. Il Palermo è ospite a Livorno, entrambe devono vincere per la promozione e la salvezza; il Benevento in anticipo ospita il Cosenza: anche qui l’imperativo per entrambe è fare punti per gli opposti scopi. Sfida d’alta quota a Pescara sabato alle 15 fra Pescara e Hellas Verona, spareggio playoff sabato alle 18 per Spezia e Perugia. Altro spareggio ma per la salvezza quello del Penzo dove sono di scena sempre sabato Venezia e Crotone. Potrebbero tornare in corsa per i playoff la Cremonese, in casa contro il Foggia che vuole a tutti i costi salvarsi, e l’Ascoli di scena a Cittadella che deve riprendersi dal momento negativo che l’ha rilegata all’ottavo posto. Infine Salernitana-Carpi, gli emiliani hanno un solo risultato: la vittoria.

Venerdì 26 aprile ore 21

Benevento-Cosenza (Diretta su Dazn e Raisport)

Tradizione largamente favorevole al Benevento nei 19 precedenti in terra sannita contro il Cosenza: 10 le vittorie giallorosse, 7 i pareggi, appena 2 i successi calabresi, ultimo dei quali datato 4 gennaio 1981, 2-1 in C-1. Poi 8 sfide al “Vigorito” con 3 successi giallorossi e 5 pareggi. L’ultimo allenatore rossoblu ad espugnare Benevento è stato Franco Fontana.

Probabili formazioni Benevento (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Caldirola, Antei, Letizia; Buonaiuto, Viola, Del Pinto; Ricci; Armenteros, Coda.

Cosenza (4-3-3): Perina; Bittante, Capela, Dermaku, D’Orazio; Bruccini, Palmiero, Sciuadone; Embalo, Tutino, Baez.

Arbitro: Di Martino.

Diffidati: Crisetig, Del Pinto, Di Chiara, Maggio, Ricci (Benevento); Baez, Dermaku, Garritano, Palmiero, Sciaudone, Tutino (Cosenza)

Squalificati: Legittimo (Cosenza).

Sabato 27 aprile ore 15

Livorno-Palermo (Diretta su Dazn)

Gare ricche di emozioni le ultime 7 disputate al “Picchi” tra Livorno e Palermo: entrambe le squadre hanno sempre segnato, per un totale di 12 gol amaranto e 14 rosanero. L’ultima partita in cui ambedue le squadre sono andate “in bianco” risale addirittura al 21 novembre 1971, 0-0 in Serie B. Il bilancio dei 21 precedenti in Toscana è praticamente in parità con 7 successi livornesi, 6 siciliani ed 8 pareggi.

Probabili formazioni Livorno (3-4-2-1): Zima; Boben, Di Gennaro, Gonnelli; Eguelfi, Agazzi, Luci, Valiani; Gori, Diamanti; Raicevic.

Palermo (4-3-1-2): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Fiordilino; Falletti; Trajkovski, Nestorovski.

Arbitro: Di Paolo.

Diffidati: Di Gennaro, Diamanti, Gasbarro, Giannetti, Gonnelli (Livorno); Falletti, Nestorovski (Palermo).

Squalificati: Porcino (Livorno); Haas (Palermo).

Pescara-Hellas Verona (Diretta su Dazn)

Tradizione negativa per il Verona a Pescara: gialloblu vittoriosi due sole volte in 21 precedenti, con restante bilancio di 9 successi biancazzurri e 10 pareggi. L’ultima affermazione scaligera all’“Adriatico – Cornacchia” risale al 10 ottobre 1993, 2-0 in serie B con una doppietta di Pippo Inzaghi.

Probabili formazioni: Pescara (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Crecco; Marras, Mancuso, Sottil.

Hellas Verona (4-3-3): Silvetsri; Faraoni, Bianchetti, Dawidowicz, Vitale; Henderson, Gustafson, Zaccagni; Matos, Di Carmine, Lee.

Arbitro: Abbattista.

Diffidati: Campagnaro, Memushaj (Pescara); Danzi, Lee, Pazzini, Zaccagni (Hellas Verona).

Squalificati: –

Salernitana-Carpi (Diretta su Dazn)

Tabù Carpi per la Salernitana all’“Arechi”: nei 2 precedenti, entrambi riferiti alle ultime due stagioni di Serie B, i granata di casa sono sistematicamente stati sconfitti per 1-2 dai biancorossi emiliani.

Probabili formazioni Salernitana (3-4-1-2): Micai; Gigliotti, Migliorini, Pucino; Lopez, Di Tacchio, Minala, Casasola; Djuric, Rosina, Calaiò.

Carpi (4-4-1-1): Piscitelli; Pachonik, Sabbione, Poli, Pezzi; Rolando, Coulibaly, Pasciuti, Piscitella; Crociata; Arrighini.

Arbitro: Pillitteri.

Diffidati: Djuric, Gigliotti, Mantovani, Micai, Odjer, Pucino (Salernitana); Pasciuti, Vano (Carpi)

Squalificati: –

Venezia-Crotone (Diretta su Dazn)

Sono appena 2 i precedenti al “Penzo” tra Venezia e Crotone: è sempre uscito il pareggio, 1-1 nella serie B 2000/01 e 0-0 nella serie B 2004/05. In entrambe le stagioni in cui ha ospitato il Crotone, la squadra lagunare ha chiuso la sua stagione cadetta con un verdetto inappellabile, promozione in A nel primo caso, discesa in C nel secondo.

Probabili formazioni Venezia (3-5-2): Vicario; Domizzi, Modolo, Coppolaro; Lombardi, Zennaro, Schiavone, Segre, Zampano; Rossi, Bocalon.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Curado, Spolli, Vaisanen; Sampirisi, Rohden, Barberis, Benali, Milic; Simy, Pettinari.

Arbitro: Giua.

Diffidati: Zampano, Vrioni (Venezia); Molina (Crotone).

Squalificati: Golemic (Crotone).

Sabato 27 aprile (ore 18)

Spezia-Perugia (Diretta su Dazn)

“Picco” stadio tabù per i colori del Perugia, che solo una volta è uscito imbattuto in 6 sfide ufficiali, pareggiando 0-0 nella Serie C 1966/67. Nelle altre 5 occasioni hanno sempre vinto i padroni di casa. Da ricordare che – nella stagione 1941/42 – esistevano due squadre a La Spezia, quella attuale che militava in serie B e quella dei Dipendenti Municipali, che – in Serie C – incrociò i grifoni umbri, vincendo 7-1 in casa e perdendo 0-3 a Perugia.

Probabili formazioni: Spezia (4-3-3): Lamanna; Augello, Terzi, Capradossi, Vignali; Crimi, Maggiore, Bartolomei; Da Cruz, Galabinov, Okereke.

Perugia (4-3-1-2): Gabriel; Rosi, Sgarbi, Gymber, Mazzocchi; Falzerano, Carraro, Dragomir; Verre; Vido, Sadiq.

Arbitro: Marini.

Diffidati: Bartolomei, Capradossi, Crimi, Terzi (Spezia); Carraro, Gabriel, Gyomber (Perugia).

Squalificati: Mora, Ricci (Spezia); Bianco (Perugia).

Domenica 28 aprile (ore 15)

Cittadella-Ascoli (Diretta su Dazn)

Non ci sono – o quasi – mezze misure nelle sfide al “Tombolato” tra Cittadella ed Ascoli: 8 i precedenti con 4 vittorie dei granata di casa e 3 per i bianconeri ospiti. Soltanto nel primo confronto, in Serie B, in data 17 marzo 2009, è stato pareggio: 0-0.

Probabili formazioni Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Drudi, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti,; Moncini, Scappini.

Ascoli (4-3-1-2): Lanni; Andreoni, Brosco, Valentini, Rubin; Cavion, Troiano, Frattesi; Ciciretti, Ninkovic; Ardemagni.

Arbitro: Maggioni.

Diffidati: Camigliano, Drudi, Cancellotti (Cittadella); Beretta, Casarini, Cavion, Padella (Ascoli).

Squalificati: Addae (Ascoli).

Cremonese-Foggia (Diretta su Dazn)

Nei 12 precedenti a Cremona tra le due squadre è totale parità: 4 successi a testa per grigiorossi e rossoneri e 4 pareggi. La Cremonese, tuttavia, non batte il Foggia allo “Zini” da 25 anni, 2-0 in Serie A il 13 marzo 1994, con le reti di Tentoni e Maspero. La gara venne diretta da Marcello Nicchi, attuale presidente degli arbitri italiani.

Probabili formazioni. Cremonese (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Terranova, Claiton; Mogos, Arini, Castagnetti, Soddimo, Renzetti; Carretta, Montalto.

Foggia (3-5-2): Leali; Loiacono, Martinelli, Ranieri; Zambelli, Gerbo, Greco, Cicerelli, Kragl; Chiaretti, Matarrese.

Arbitro: Dionisi.

Diffidati: Boultam, Castrovilli, Piccolo (Cremonese); Agnelli, Deli, Kragl, Loiacono, Zambelli (Foggia).

Squalificati: Billong (Foggia).

Domenica 28 aprile (ore 21)

Lecce-Brescia (Diretta su Dazn)

A prescindere dalla posizione nella classifica della Serie BKT 2018/19, capolista contro prima inseguitrice, non dovrebbero mancare le emozioni a “Via del Mare” per Lecce-Brescia: nelle ultime 7 sfide in terra salentina entrambe le squadre hanno sempre segnato, 13 reti giallorosse e 14 per i lombardi. L’ultima partita in cui una delle due squadre non ha segnato risale al 5 maggio 2001, 3-0 ospite in serie A.

Probabili formazioni Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Riccardi, Lucioni, Meccariello, Venuti; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, La Mantia.

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Tremolada; Torregrossa, Donnarumma.

Arbitro: Piccinini.

Diffidati: Palombi, Scavone, Tachtsidis (Lecce); Bisoli, Dall’Oglio (Brescia).

Squalificati: –

