1 maggio: a Jesolo sul palco di ‘Sconcerto’ Giorgia Meloni

Jesolo (Ve), 29 apr. (AdnKronos) – Sarà Piazza Marconi, a Jesolo, a ospitare lo “Sconcerto del primo maggio, organizzato da Fratelli d’Italia. “Diamo voce ai lavoratori che nessun sindacato difende”, lo slogan della giornata, che vedrà il suo momento clou alle 16, con l’intervento di Giorgia Meloni.

“Vogliamo far sentire i problemi, le proposte, le rivendicazioni, di tutte quelle categorie economiche che non trovano difesa nei sindacati, ma che sono il motore dell’economia, soprattutto nel Nord Est e in Veneto”, spiega il commissario regionale FdI, Luca De Carlo.

L’iniziativa occuperà tutta la giornata di mercoledì 1 maggio: fin dal mattino, in Piazzale Marconi ci saranno i gazebo delle varie associazioni, con i rappresentanti pronti a spiegare le proprie rivendicazioni: dalle 15, poi, il via agli interventi dal palco: “Avremo i rappresentanti della partite IVA, degli albergatori, dei commercianti, degli industriali, degli artigiani, degli agricoltori. – anticipa De Carlo – Stiamo definendo in queste ore la scaletta degli interventi”.