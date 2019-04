Amministrative: Lega al ballottaggio a Mazara, Randazzo ‘ora conta voto d’opinione’ (2)

(AdnKronos) – Da domani la campagna elettorale riprende. “Continueremo ad andare nei quartieri per parlare con i cittadini soprattutto nelle periferie. Voglio essere chiaro: non ci sarà nessun apparentamento, nessun accordo con i candidati sconfitti al primo turno”. I voti dei suoi concittadini Randazzo li conquisterà portando avanti il suo programma per far rinascere “una città allo sbando”, che l’ex sindaco Nicola Cristaldi, candidato sconfitto a Calatafimi Segesta “ha lasciato con un buco di milioni e milioni di euro”. Tre le priorità per il candidato leghista. “Innanzitutto fare di Mazara una città normale – dice -. Qui abbiamo una rete idrica colabrodo con l’acqua che non arriva tutti i giorni nelle case. Il costo dei rifiuti è il più alto tra le città del Trapanese a fronte di un servizio scadente e poi ancora i collegamenti marittimi e l’escavazione del porto canale”.

C’è poi il tema della marineria. “Occorre valorizzarla, a Mazara negli anni ’80 e ’90 c’è stata una fase di sviluppo economico trainata proprio dalla marineria”, che ha favorito l’integrazione dei migranti facendo della cittadina del Trapanese uno degli esempi in Italia di perfetta integrazione. Infine, la trasparenza. “In questi anni abbiamo assistito a una gestione personalistica dell’amministrazione, dove tutto ha ruotato attorno al ‘centrino magico’ dell’ex sindaco Cristaldi – denuncia -. Adesso è arrivato il momento di dire basta a favoritismi e incertezza burocratica per fare in modo che la macchina sia trasparente. Gli elettori ci hanno premiato, qui la Lega alle scorse amministrative non esisteva e oggi la lista ha ottenuto il 9 per cento. Ho sentito Candiani (il commissario della Lega in Sicilia, ndr) ed era felicissimo del risultato”.

Adesso, però, non c’è tempo per rilassarsi. C’è da giocare la seconda fase della partita. Salvini tornerà? “Non lo so, non ne abbiamo parlato. Per me è stata già una bellissima esperienza poterlo incontrare la scorsa settimana e festeggiare insieme il mio compleanno. Cosa mi ha raccomandato? Di mantenere sempre la schiena dritta”, conclude.