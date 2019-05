Milano: Sala, ‘furioso per parte politica che tollera striscione Mussolini’

Milano, 2 mag. (AdnKronos) – “Io sono furioso per quello che è successo a Milano con lo striscione inneggiante a Mussolini e sono furioso perché una parte della politica tollera queste cose”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla trasmissione ‘Tribù’ di Sky Tg24, sul recente episodio che ha visto protagonisti alcuni tifosi della Lazio. “La Costituzione è sacra, non è un vestito buono che si mette in belle giornate, se non gli va bene la cambino”, aggiunge.

In città in cui non c’è stato solo l’episodio in piazzale Loreto, ma anche un “corteo non autorizzato che si è concluso con i saluti romani alla fine” per ricordare l’omicidio di Sergio Ramelli. Un episodio non condiviso dal sindaco che però ha partecipato, nel pomeriggio, alla commemorazione ufficiale del giovane militante del Fronte della gioventù ucciso nel 1975 da Avanguardia Operaia. “E’ stato importante andare li” e ricordarlo, conclude il sindaco Sala.