Provincia, protocollo d’intesa per visite scolastiche con Abruzzo e Molise

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha sottoscritto stamani, presso il Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia, un Protocollo d’intesa che estende il valore e di una precedente intesa vigente in Abruzzo e Molise grazie al quale gli enti territoriali locali si aprono alle Scuole ed ospitano studenti dei rispettivi territori, anche con l’obiettivo di sviluppare più ampie potenzialità turistiche.

Molti gli Enti, oltre alla Provincia di Benevento, che hanno aderito nel capoluogo molisano all’iniziativa di estensione dell’accordo originario: la Provincia di Caserta, la Pro Loco di Calvi Risorta, il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise, il comune di Settefrati (Parco Nazionale d’Abruzzo), il Comune di Sant’Agata di Esaro (Parco Nazionale del Pollino), l’Associazione Ambientevivo, l’Associazione Guardia Nazionale Ambientale.

Alla base dell’accordo sta il fatto che, grazie ad esso, molte Scuole abruzzesi e molisane stanno sviluppando rapporti con il territorio, la qual cosa offre alla personalità degli studenti una formazione più completa ed attinente al vissuto reale degli stessi, come auspicato peraltro in un documento degli Uffici Scolastici Regionali di Abruzzo e Molise.

L’Associazione sociologica per la ricerca ed azione (“Ricercazione”), quale Ente coordinatore del Protocollo, dichiaratasi disponibile ad allargare il raggio d’azione dell’intesa già operante in Abruzzo e Molise, coordinerà l’organizzazione di visite guidate nelle località delle Province Benevento e degli altri enti subentranti.

Il Presidente Di Maria, commentando l’intesa raggiunta ad Isernia, ha voluto sottolineare come la stessa trovi il suo fondamento nel tentativo di individuare rapporti e filoni di collaborazione e di scambi tra aree omogenee con eguali e prestigiose emergenze archeologiche, storiche, artistiche, culturali, ambientali e paesaggistiche.

“E’ appena il caso di sottolineare – ha dichiarato il Presidente Di Maria – come il Sannio offra alle Scuole di Abruzzo e Molise una serie di potenzialità ed opportunità per approfondimenti su molteplici tematiche oggetto di studio ed interesse da parte delle Scuole di ogni ordine; ed è appena il caso di osservare come anche per le nostre Scuole si dischiudano stimolanti e suggestivi panorami con le vicine Regioni facenti parte un tempo del Sannio antico. Ci aspettiamo dalla Intesa siglata stamani un consistente ritorno in termini di presenze nel nostro territorio da parte di ragazzi e ragazze, con i loro docenti ed accompagnatori, delle Scuole di Abruzzo e Molise”.

Il Presidente Di Maria, a margine della sottoscrizione dell’Intesa, è stato quindi omaggiato di un Attestato di stima da parte della Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Chieti Tre e dal Presidente dell’Associazione sociologica per la ricerca ed azione (“Ricercazione”) per l’accoglienza dallo stesso Presidente della Provincia di Benevento riservata alle scolaresche teatine e per l’apporto da lui dato al Progetto: “Abitare i luoghi per la didattica del territorio”.