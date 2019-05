RIFIUTI: BONIFICATE ALTRE 7 DISCARICHE, RISPARMIATI 2,4 MLN DI SANZIONE ANNUALE

E ancora: un sito della regione Lazio (‘Loc. San Baccano’ in Comune di Oriolo Romano – Rm) e un sito della regione Calabria (‘Loc.Vasi’ in Comune di Davoli – Cz). Solamente la discarica in località Marrucaro nel Comune di Puglianello (Bn) necessità di

un’ulteriore revisione in considerazione degli ulteriori approfondimenti e accertamenti effettuati dalla Procura di Benevento con la quale dal 20 settembre 2017 è in vigore il Protocollo siglato con l’Ufficio del Commissario proprio per aumentare e migliorare le

attività di prevenzione e accertamento sugli iter amministrativi effettuati, sul contesto ambientale esistente, sulle attività di smaltimento dei rifiuti e sulle responsabilità da accertare.”I risultati costanti sono il frutto di una sinergia continua di attori pubblici, centrali e periferici, che oggi fanno squadra” afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che aggiunge: ”Il risultato di oltre 13 milioni di euro risparmiati annualmente e di 36

siti regolarizzati è un obiettivo raggiunto dal sistema Paese, Presidenza del Consiglio, Ministero dell’Ambiente, Arma dei Carabinieri e singoli enti territoriali (Regioni e Comuni) che sta consentendo di sanare una ferita storicizzata. Il nostro compito è ora

quello di prevenire perché non ci si debba più trovare a dover tamponare situazioni di crisi come queste”.”Migliorare la condotta operativa di ogni soggetto coinvolto nel procedimento al fine di velocizzare le tempistiche di bonifica, anche per non dissipare risorse economiche pubbliche, è uno dei nostri obiettivi principali, ma resta comunque ben inteso che la messa in sicurezza dei siti è condizione massima e prioritaria nella nostra missione. Ciascuna discarica deve essere posta nelle condizioni di non inquinare più e, se possibile, essere restituita sanata per lo sviluppo delle singole comunità” afferma il commissario del governo, generale Giuseppe Vadalà.

