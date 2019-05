Fi: Abruzzese, ‘partito vivo e vegeto, serve centrodestra unito con Lega e Fdi’ (2)

(AdnKronos) – Per Abruzzese tuttavia l’assetto dell’alleanza non va mutato, a partire dal rapporto con La Lega, “che va rafforzato. D’altra parte questo governo innaturale lo abbiamo voluto anche noi, visto che è nato soltanto dopo che Salvini ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione da Berlusconi. La Lega quindi continua ad essere parte integrante del centrodestra, insieme a Fratelli d’Italia, come dimostrano anche i successi ottenuti nelle elezioni regionali in Sicilia, Abruzzo, Friuli, Sardegna, Basilicata e come avverrà in Piemonte e, quando si voterà, anche in Umbria. E la stessa cosa avverrebbe se si andasse alle urne nel Lazio”.

E a Cassino “ho dato la mia disponibilità alla candidatura a sindaco, perché quando arriva una chiamata alle armi non ci si può sottrarre, proprio perché avremo un centrodestra unito con Lega, Fratelli d’Italia, Udc e blocco civico. Quindi -conclude l’esponente azzurro- se l’alleanza dimostra di funzionare a livello locale va confermata e rafforzata anche a livello nazionale”.