Comuni: Gelarda (Lega), ‘Partinico si può salvare, pronti a governare’

Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – “Partinico si può salvare, con la Lega siamo pronti a dare un buon governo alla città”. Lo dice Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali del partito guidato da Matteo Salvini e candidato alle elezioni europee del 26 maggio nel collegio Sicilia e Sardegna, commentando le dimissioni del sindaco della cittadina in provincia di Palermo, Maurizio De Luca.

“Sono dispiaciuto per il passo indietro di una persona perbene – aggiunge Gelarda – e fa male il suo riferimento alle parole di Aldo Moro: Questo paese non si salverà. De Luca si è ritrovato solo, ma Partinico si potrà salvare. Serviranno coerenza e determinazione per scardinare vecchie logiche politiche. La Lega sta lavorando in questa direzione in tanti comuni della Sicilia in difficoltà – conclude Gelarda – e per questo dico che anche a Partinico siamo pronti a governare nel solco del governo del buon senso tracciato da Matteo Salvini”.

Per Giuseppe Barbici, consigliere comunale della Lega eletto alle amministrative del 2018, le dimissioni del sindaco “sono la naturale conseguenza di una errata gestione della macchina amministrativa comunale. Dal punto di vista personale ed umano – aggiunge Barbici – nulla da eccepire a Maurizio De Luca che invece, dal punto di vista amministrativo, ha commesso una serie di errori, magari dettati dalla inesperienza o da cattivi consigli, che lo hanno indotto ad implodere all’interno della sua stessa pseudo maggioranza. Voltando pagina – conclude il consigliere del Carroccio – la Lega è pronta a dare il proprio contributo ad un cambiamento epocale di Partinico, così come sta già facendo Matteo Salvini in campo nazionale”.