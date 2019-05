Il derby veneto sorride al Cittadella. Finisce 3-0 il match del Tombolato.

Cittadella-Hellas Verona 3-0

Esordio amaro per Alfredo Aglietti sulla panchina dell’Hellas Verona. Il tecnico gialloblu, subentrato a Grosso in settimana, perde contro un Cittadella in formato super che scavalca gli scaligeri e ritorna in zona playoff.

Nel primo tempo partono subito forte i padroni di casa che passano con un bel gol di Diaw al 21′ su assist di Adorni. Passano 11 minuti e arriva il gol di Moncini, sempre più capocannoniere del 2019 che sfrutta al massimo un passaggio preciso di Branca. Prima dell’intervallo arrotonda il punteggio capitan Iori.

Nella ripresa gli ospiti ci provano ma l’impresa si fa ancora più difficile dopo l’espulsione di Faraoni per doppia ammonizione. Il match quindi scivola fino al termine con i granata che controllano e portano a casa i 3 punti.