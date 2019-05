3BMETEO Italia. martedì breve tregua, ma MERCOLEDÌ NUOVA PERTURBAZIONE con PIOGGIA e NEVE.

Breve pausa di bel tempo dopo l’irruzione di aria fredda ma l’anticiclone dovrà combattere con una nuova insidia atlantica, mercoledì infatti una nuova perturbazione interesserà l’Italia.

Situazione: la prima decade del mese di maggio resta insidiato da una serie di minacce che non consentiranno il ritorno ad una fase calda. Dopo l’irruzione artica che ha riportato l’inverno su mezza Italia l’anticiclone delle Azzorre proverà a tornare sul mediterraneo ma ci riuscirà per una sola giornata, quella di martedì dopo una giornata di lunedì che vedrà ancora una certa instabilità soprattutto al Sud. Sul nord Atlantico infatti fervono i preparativi per una nuova depressione che accompagnerà sull’Italia una perturbazione nella giornata di mercoledì. Torneranno le piogge, anche intense e le nevicate sulle Alpi. Vediamo qualche dettaglio in più.

METEO MARTEDÌ: Nord: Bel tempo prevalente in giornata seppur con qualche annuvolamento al Nordovest e qualche velatura di passaggio altrove. In serata-nottata peggiora con prime piogge su Liguria e Piemonte occidentale, neve dai 1800m sulle Alpi occidentali. Centro: bel tempo prevalente su tutte le regioni seppur con il transito di qualche innocua nube medio alta stratificata. Sud: bella giornata di sole con qualche nube sul basso Tirreno e locali stratificazioni in transito. Temperature in generale aumento, massime fino a 20°C in pianura al Nord, 16-18°C, altrove. Venti ancora tesi da NO sul basso Adriatic, altrove in rotazione dai quadranti meridionali. Mari molto mosso il basso Adriatico, da poco mossi a mossi gli altri

METEO MERCOLEDÌ: Nord: maltempo in estensione da ovest a est con piogge e rovesci diffusi, neve sulle Alpi dai 1400-1700m. In serata tendenza a variabilità al Nordovest. Centro: Peggiora sulla Toscana con piogge e rovesci in estensione tra il pomeriggio e la sera anche a Umbria, Marche e Lazio. Sud: transito di nubi medio alte stratificate anche compatte ma senza fenomeni, in serata nottata più nubi sulla Campania. Temperature in calo al Nord, stabili al Centro, in aumento al Sud. Massime fino a 20° su Puglia e Sicilia. Venti tesi meridionali con mari molto mossi.