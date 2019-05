Libri: a Padova venerdì la finale del Premio Galileo

Padova, 7 mag. (AdnKronos) – Venerdì 10 maggio, alle ore 10.30, nella cornice dell’Aula Magna di Palazzo del Bo dell’Università di Padova, si terrà la cerimonia di consegna del Premio letterario Galileo, che da tredici anni seleziona i migliori libri di divulgazione scientifica pubblicati in Italia nel biennio precedente. Nelle scorse edizioni, hanno conquistato il riconoscimento autori come: Piergiorgio Odifreddi, Carlo Rovelli e Stefano Mancuso, e si sono succeduti come presidenti della Giuria Scientifica personaggi di spicco del mondo della scienza, come Umberto Veronesi, Margherita Hack, Paolo Rossi, Vittorino Andreoli, Paolo Crepet e Sandra Savaglio.

Quest’anno si contenderanno il Premio le cinque opere finaliste selezionate dalla Giuria Scientifica presieduta dalla scienziata, farmacologa, biologa e senatrice a vita Elena Cattaneo. Ecco i cinque titoli: Naufraghi senza volto. Dare un nome alle vittime del Mediterraneo (Raffaello Cortina Editore, 2018) di Cristina Cattaneo, Scoperta. Come la ricerca scientifica può aiutare a cambiare l’Italia (Codice Edizioni, 2018) di Roberto Defez, Fisica per la pace. Tra scienza e impegno civile (Carocci Editore, 2017) di Pietro Greco, Tutto l’Universo per chi ha poco spazio-tempo (Mondadori, 2018) di Sandra Savaglio, e Addio ai ghiacci. Rapporto dall’Artico (Bollati Boringhieri, 2017) di Peter Wadhams.