Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “L’emergenza in Italia si chiama emergenza corruzione. In due giorni abbiamo visto le inchieste in Calabria, in Sicilia, in Lombardia, in Sardegna…Sono mesi che sulle prime pagine dei giornali leggiamo di corruzione sulla sanità, sugli appalti, come se tangentopoli fosse mai finita. Infatti è vero non è mai finita sono cambiati gli strumenti”.Così il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Pescara.