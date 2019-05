Lo scorso 10 maggio presso la palestra dell’IC Sant’angelo a Sasso di Benevento si è svolta la finale provinciale dei Campionati Studenteschi di Ginnastica, indetti e organizzati dall’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola della provincia di Benevento in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia.

La manifestazione ha visto una numerosa partecipazione di alunni e studenti provenienti da diverse scuole secondarie di I e II grado della nostra provincia, suddivisi nelle diverse categorie di gara. Il programma tecnico prevede la classifica a squadra definita in base alla somma dei punteggi ottenuti nelle due prove: percorso ginnastico e collettivo per la femminile; percorso ginnastico e ondate di pre-acrobatica per il concorso maschile.

Sei gli istituti comprensivi partecipanti per la scuola secondaria di I grado e tre per la secondaria di II grado per un totale di 44 studenti. La manifestazione ha avuto inizio con i saluti del Dirigente scolastico dell’IC Sant’angelo a Sasso Prof. Michel Ruscello, del consigliere regionale del Comitato Regionale Campania della Federazione Ginnastica D’Italia prof.ssa Maria Teresa Amato e del coordinatore provinciale dell’Ufficio Educazione Fisica e sportiva di Benevento prof. Enzo Federici. Prima dell’avvio della competizione, alunni e studenti hanno preso parte alla sfilata di apertura con la presentazione delle squadre e delle scuole partecipanti. La gara si è svolta su due zone di lavoro: percorso ginnastico a staffetta, nel quale i quattro componenti della squadra eseguono una serie di prove tecniche e di destrezza su un percorso strutturato con piccoli e grandi attrezzi e collettivo a corpo libero o con piccoli attrezzi. Le diverse prove sono state valutate da giudici qualificati della Federazione Ginnastica d’Italia (Valeria Ciancio, Marina Del Pezzo, Cristiana D’Anna, Stefano Laudadio, Federica De vita e Cinzia Massa).

Particolarmente emozionante è stata chiusura della manifestazione con la consegna degli attestati e la premiazione. Per il I grado accedono alla fase regionale del 22 maggio la squadra prima classificata dell’I.C. Istituto Sant’Angelo a Sasso e la seconda classificata dell’ IC San Giovanni Bosco di San Salvatore Telesino; seguono in classifica l’IC F. Torre di Benevento, l’IC Vanvitelli di Airola e l’IC De Filippo di Morcone. Per il concorso maschile il primo gradino del podio è stato conquistato dall’IC San Giovanni Bosco di San Salvatore Telesino mentre l’IC Vanvitelli di Airola e il De Filippo di Morcone si sono piazzati rispettivamente al secondo e terzo posto. IC Torre e IC Airola si qualificano per la fase regionale.

Per il secondo grado vince, per il secondo anno consecutivo, la squadra femminile del Liceo Guacci (indirizzo Economico- Sociale) di Benevento seguita in classifica dal Liceo Rummo di Benevento e dall’Istituto Fermi di Montesarchio. Anche per il secondo grado le prime due squadre in classifica accedono alla finale regionale in programma a Napoli.

Grande soddisfazione da parte del delegato provinciale della Federazione Ginnastica d’Italia prof. Luigi D’Anna per la grande partecipazione all’evento che conferma il crescente interesse dei giovani verso la ginnastica maschile e femminile. Un ringraziamento speciale va a tutti i docenti di Educazione Fisica delle scuole partecipanti per l’impegno e la passione dimostrata nella preparazione tecnica dei ragazzi durante le attività sportive extrascolastiche.

Nella foto la squadra del Liceo Guacci con le docenti Simonetta Maio e Germana Mignone.