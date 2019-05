Imprese: Intesa Sp premia 15 eccellenze della Sicilia (2)

(AdnKronos) – L’idea da cui ha preso origine l’iniziativa, ricorda l’istituto di credito in una nota, “è volta a dare un segnale di positività e di apprezzamento a quelle aziende capaci di esprimere il loro potenziale e la loro eccellenza. Non a caso ne sono protagoniste aziende, differenziate per dimensione e settore, capaci di attuare efficaci strategie competitive nonostante il non favorevole contesto economico di questi ultimi anni”.

“La nostra attenzione alle eccellenze produttive nasce dalla consapevolezza dell’enorme ricchezza dei nostri territori. Vogliamo essere vicini alle nostre imprese, sostenerle e supportarle. Sentiamo, infatti, la responsabilità di valorizzare le eccellenze produttive e far ripartire così l’economia del territorio”, ha commentato Pierluigi Monceri, direttore regionale Lazio, Sicilia e Sardegna di Intesa Sanpaolo.

“Esistono molte realtà, appartenenti ai principali settori produttivi regionali, che si distinguono in quanto esempi di successo e motori dell’economia del territorio e della filiera. Realtà che vanno premiate e incentivate”, ha concluso Monceri.