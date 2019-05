RUN FOR PARKINSON – domenica 19 maggio a Benevento

19 maggio, alle ore 10, partirà dalla Chiesa di santa Sofia la III edizione della Run for Parkinson’s della Campania che vede scendere in piazza l’associazione Parkinson Sannio, organizzatrice dell’evento unitamente alla Fondazione Giovanni Caporaso, l’associazione Parkinson Parthenope di Napoli, Moto Perpetuo di Salerno, Fondazione Antonietta Cirino- progetto Parkinson di Avellino.

“Lo sviluppo esige alti livelli di cooperazione, e questa a sua volta presuppone forti legami di fiducia tra i vari soggetti sociali, pubblici e privati – dice il presidente dell’associazione Parkinson Sannio – Come sosteneva il noto economista Arrow, si può sostenere che gran parte dell’arretratezza del mondo può essere spiegata con la mancanza di reciproca fiducia. Abbiamo bisogno di promuovere e creare reti di fiducia agendo su incentivi e stimoli”.

La passeggiata ha lo scopo di promuovere sensibilizzazione nella popolazione verso la Malattia di Parkinson e di consentire ai disabili di uscire dall’ombra e dalla solitudine ricongiungendosi con l’intera comunità e con le Istituzioni politiche locali e regionali, nonché con il mondo sanitario.

Riferisce ancora il presidente della Associazione Parkinson Sannio che “grande è stato l’impegno profuso dalle istituzioni locali, a cominciare dal Sindaco Mastella, dagli assessori Ambrosone e Picucci, dalla consigliera Peda’ che prontamente hanno fornito tutto il sostegno morale e logistico per la riuscita dell’evento, così come imponente é stata la risposta del mondo sanitario Sannita con il direttore della U. O. di Neurologia Michele Feleppa che sarà presente in prima linea come sempre con il suo staff di neurologi, il primario di Villa Margherita, Alessandro Ciarimboli, ed ancora i coordinatori del centro Parkinson del Cardarelli di Napoli, Manzo e Di Iorio, di Avellino Iannaccone, di Salerno Mauro.

La sussidiarietà orizzontale, conclude il presidente di Parkinson Sannio, è intesa come un principio che comporta una condivisione di risorse pubbliche e private per il perseguimento di fini di pubblica utilità. la radicale novità è rappresentata dall’introduzione di un modello di amministrazione condivisa. Le associazioni Parkinson della Campania hanno dato nella primavera 2019 il via ad una “Alleanza Campana del Parkinson”.