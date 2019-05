Scuola: in rete oltre 170mila firme per la prof sospesa

Palermo, 18 mag. (AdnKronos) – Non si ferma la mobilitazione per la professoressa Rosa Maria dell’Aria, la docente di Palermo sospesa dall’insegnamento per 15 giorni per non aver vigilato su un video realizzato da alcuni suoi alunni. Dopo le manifestazioni di ieri, la solidarietà corre su internet dove sono già oltre 170 mila le firme raccolte a sostegno della professoressa nelle due petizioni online lanciate dal segretario del Pd Nicola Zingaretti (oltre 46.600) e dal sindacato Usb (circa 123.500).

Un caso che è diventato politico. L’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla dinanzi alla disponibilità del ministro Salvini ad incontrare la docente, alla “sincera amarezza” della professoressa e alla “vibrante reazione della comunità educante” ha invitato a “una ulteriore e riflessiva iniziativa, in diversa e più mite direzione, da parte del competente ufficio scolastico provinciale”. Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi definisce la sospensione della docente un “fatto di una gravità inaudita” e parla di “clima da regime”.

La vicepresidente del Pd Anna Ascani chiede invece le dimissioni del sottosegretario Borgonzoni, mentre il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri considera “una scelta discutibile” fare della docente palermitana “un simbolo e un’eroina”. Il decreto sicurezza, aggiunge, “nulla ha a che fare con le leggi razziali o con discriminazioni e chi nelle scuole lascia circolare questa interpretazione viola principi fondamentali della democrazia e della Costituzione e offende la libera e democratica volontà del Parlamento”. Intanto la giunta comunale di Palermo sceglie di pubblicare sul sito del Comune il video degli studenti sotto processo.