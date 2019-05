INTERROGAZIONE LONARDO (FI) PER TUTELARE I PRODOTTI CASEARI DEL SUD

Interrogazione della senatrice forzista Sandra Lonardo al ministro delle Politiche Agricole per tutelare i prodotti caseari tradizionali del Sud “Un gruppo di industriali del settore lattiero-caseario – scrive sul sulla propria pagina facebook – ha chiesto al ministero delle Politiche Agricole e forestali di inserire, per la mozzarella Stg (specialità tradizionale

garantita) l’aggettivo “tradizionale”. In definitiva, la trasformazione della mozzarella Stg in mozzarella tradizionale, prodotto notoriamente industriale, potrebbe in un prossimo

futuro impedire l’uso del termine “tradizionale” ad altri prodotti a pasta filata che nel disciplinare e nelle modalità di esecuzione presentano tutti i canoni della tradizione: quali la mozzarella di bufala campana Dop e il fiordilatte dell’Appennino Meridionale”.” Con questa azione – attacca – è iniziato un ulteriore attacco ai prodotti di eccellenza meridionale. Sarebbe il caso di fermare quest’azione per un prodotto che di tradizionale ha poco. Ho

presentato una interrogazione al ministro, al quale chiedo di rispondere anche a mezzo stampa, e prima delle elezioni. Il Sud è preso di mira dal Nord. Spero questa cosa non risponda al vero, perché sarebbe una notizia letale per la filiera lattiero-casearia della

Campania e non solo”.

