Falcone: Gelarda (Lega), ‘Senza dignità è chi vota politici anti-Sicilia’

Palermo, 23 mag. (AdnKronos) – “Senza dignità è chi vota i politici anti-Sicilia, quelli che distruggono il futuro dei nostri figli”. Lo dichiara Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Palermo, responsabile regionale enti locali del partito e candidato alle elezioni europee di domenica 26 maggio nel collegio Sicilia e Sardegna, in riferimento al messaggio “Un siciliano che vota Salvini è un siciliano senza dignità” contenuto nei volantini comparsi in varie zone del centro di Palermo. Manifesti che ricordano gli adesivi affissi nel 2004 dall’associazione anti-racket Addiopizzo, nei quali c’era scritto: “Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità”.

I foglietti anti-Salvini sono stati incollati sui cestini dei rifiuti, sugli alberi, sui muri. Riportano, con caratteri più piccoli, anche la scritta: “Un siciliano che vota Lega è un siciliano che non conosce o non rispetta la propria storia”. “Chi ha partorito l’assonanza stilistica dei volantini che vorrebbero apostrofare ‘senza dignità’ i tantissimi siciliani che votano Salvini con quelli che quindici anni fa etichettavo giustamente ‘senza dignità’ il popolo che pagava il pizzo – sostiene Gelarda – non fa altro che offendere le migliaia e migliaia di cittadini che in ogni angolo della Sicilia stanno dando fiducia alla Lega in modo libero e consapevole. Una pessima uscita, volgare e fuori dalla realtà – conclude Gelarda – che non scalfisce la voglia di riscatto del popolo siciliano che domenica 26 maggio alle elezioni europee darà fiducia al progetto di rinnovamento di Matteo Salvini”.