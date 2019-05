Foggia, nuovo ricorso a Figc e Lega B: “Fate disputare i playout!”. E intanto il Venezia non si allena…

Nuovo colpo di scena nell’assurda vicenda del caos della Serie B. Dopo la sospensiva della delibera legata all’annullamento dei playout accolta dal Tar del lazio, adesso c’è un nuovo ricorso del Foggia, che ha chiesto a Figc e Lega B di far disputare gli spareggi salvezza: “Il Foggia Calcio – si legge – preso atto del provvedimento del TAR del Lazio emesso in data 23 maggio 2019, che accoglie la richiesta di sospensiva della delibera adottata dal Direttivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B in data 13 maggio, ha provveduto a notificare in data 23 maggio u.s. al Presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, e per conoscenza al Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, istanza di fissazione immediata dei Play out di Serie B. Riteniamo imprescindibile e legittimo che i preposti organi competenti, nel regolare e doveroso adempimento delle loro funzioni, diano immediata esecuzione al provvedimento giudiziale accogliendo l´istanza del Foggia Calcio, al fine di evitare gravi ed irreparabili danni, non solo alla scrivente società,ma anche a tutto il sistema calcio ed in particolare alla Lega Nazionale di Serie B. Ribadiamo la volontà di tutelare gli interessi della scrivente società in tutte le competenti sedi al fine di vedere riconosciuti i legittimi e sacrosanti diritti sanciti dalle norme vigenti come applicate dai tribunali competenti”. Alla data attuale, se si disputassero, i playout vedrebbero di fronte Foggia e Salernitana. Se la Corte Federale riabilitasse mercoledì prossimo il Palermo, il Foggia sarebbe retrocesso in Serie C e il Venezia andrebbe allo spareggio salvezza contro la Salernitana. Il Venezia tornerà ad allenarsi lunedì, non si è allenato né ieri né oggi.

