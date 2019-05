Maltempo: allerta gialla domani in Sicilia, attesi temporali e venti di burrasca

Palermo, 25 mag. (AdnKronos) – Dopo una ‘tregua’ di qualche giorno torna il maltempo in Sicilia. La Protezione civile regionale, infatti, ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e per venti di burrasca su tutta la Sicilia per la giornata di domani. Attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta l’isola, “con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati”. I venti saranno forti con rinforzi di burrasca dai quadranti orientali, mentre per quanto riguarda i mari molto mossi saranno il Tirreno e lo Ionio, temporaneamente agitato anche lo Stretto di Sicilia.