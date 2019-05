Belluno: pronto piano operativo per demolire frana di Schiucaz

Belluno, 28 mag. (AdnKronos) – Pronto il Piano Operativo di Veneto Strade per demolire la Frana di Schiucaz, nel bellunese. Il Piano di azione prevede l’utilizzo di esplosivo per alleggerire la parte sommitale della frana. Da questa mattina i tecnici di Veneto Strade stanno lavorando per realizzare un accesso in alto in modo da posizionare un sistema di allarme automatico e realizzare piccole perforazioni per posizionare le cariche. Contemporaneamente verranno posizionati dei container zavorrati a formare una barriera, lungo la strada, a protezione delle abitazioni.

“L’obiettivo è di demolire con l’esplosivo la sola parte in alto della frana – spiega il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi – stiamo parlando di circa 2500 metri cubi di materiale argilloso, molto addensato. Subito dopo si procederà ad eliminare la parte incombente del piede di frana con mezzi meccanici”. Un lavoro che dovrebbe iniziare e concludersi nel giro di 2 settimane, sempre che in questo periodo non ci sia il distacco autonomo della parete.