Piano di emergenza comunale: in arrivo finanziamento dalla Regione

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alla Protezione Civile, Mario Pasquariello, rendono noto che la Regione Campania, con decreto n. 39/2019 della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, ha approvato e finanziato il Progetto per l’adeguamento del Piano di emergenza comunale e il potenziamento della dotazione di mezzi e attrezzature presentato dal Comune di Benevento.

Il progetto, a cui sono stati destinati 80.000,00 euro, consentirà di aggiornare e soprattutto di completare il precedente piano risalente al 2015. In particolare, si procederà all’acquisizione di beni e servizi relativi agli interventi d’informazione e al potenziamento dei sistemi di gestione delle emergenze.

Verrà, infatti, realizzato del materiale informativo (volantini, brochure, manifesti, manuali, guide) e saranno installati dispositivi tabellari (segnaletica verticale, insegne e cartellonistica) idonei a identificare le zone e aree individuate dal Piano e i siti presso i quali saranno allocati le unità operative, i mezzi e gli strumenti d’intervento, i magazzini dei materiali e delle attrezzature di primo intervento.

Tutto ciò avverrà nell’ottica di facilitare il tempestivo e corretto orientamento dei cittadini, degli operatori e dei gruppi di volontari nei casi di emergenza. Saranno, inoltre, acquisiti strumenti di diffusione digitale e realizzati interventi di diffusione del piano (seminari, meeting, focus tematici e workshop).

Particolare importanza sarà, infine, riservata al potenziamento delle strutture, dei materiali, dei sistemi informatici e dei mezzi in dotazione al sistema di Protezione Civile comunale