POTABILITA’ DELLE ACQUE, AUMENTO FLUSSO DA ACQUEDOTTI E SORGENTI ESTERNI

Riunione in Prefettura per discutere sulla potabilità dell’acqua distribuita in città, per scongiurare il pericolo di eventuale presenza di tetracloroetilene.

La proposta congiunta tra gli organi preposti e le istituzioni, avallata dalla regione Campania, è quella di aumentare il flusso d’acqua potabile proveniente dall’acquedotto Torano-Biferno, a cui da Ottobre si aggiungeranno le correnti idriche delle sorgenti di San Salvatore Telesino.

In ogni caso lo sforamento rilevato dall’ARPAC non sarebbe una minaccia per la potabilità d’acqua sussistente, come dimostrato dalle analisi eseguite.

Il sindaco Clemente Mastella, il Presidente della Provincia Antonio Di Maria e l’amministratore della GESESA Vittorio Cuciniello hanno rassicurato sui controlli continui sui pozzi di Pezzapiana e Campo Mazzone.