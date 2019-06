Sanità: Lorefice, ‘da Nesci nessun conflitto interessi ma maturità’

Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Vogliamo tranquillizzare tutti, anche chi fa finta di non capire, che le dimissioni della nostra Dalila Nesci da relatrice del Dl Calabria non sono affatto avvenute per ‘conflitto di interessi’, come è stato riportato. Al contrario la sua scelta ha un solo scopo: quello di consentire ai lavori in Aula di scorrere più velocemente e permettere al decreto di essere convertito in legge prima possibile”. Lo afferma Marialucia Lorefice, deputata M5S e presidente della commissione Affari sociali della Camera.

“Il gesto di Dalila Nesci -aggiunge- dimostra grande maturità politica perché andando oltre i personalismi vuole risolvere emergenze come quella della sanità in Calabria, che versa in condizioni disastrose. Pertanto invitiamo tutti a dosare bene le parole e ad affrontare con serietà i problemi del Paese”.