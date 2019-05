3BMETEO ITALIA : Nel weekend ITALIA divisa in due. ESTATE al Nord, ancora instabile con PIOGGIA al Sud

Italia divisa in due: scoppia l’estate al Centro-Nord, ancora temporali al Sud.

RIMONTA L’ANTICICLONE MA ATTENZIONE AI TEMPORALI – Un promontorio dell’alta pressione rimonta verso il Mediterraneo centrale e parte dell’Italia favorendo finalmente una fase di tempo più stabile, dopo una primavera quasi interamente caratterizzata da maltempo e temperature abbondantemente inferiori alle medie. Ma la fase di bel tempo non accomunerà tutti, anzi lo Stivale sarà diviso in due! Se al Nord e sulle regioni centrali tirreniche prevarrà l’effetto stabilizzante dell’alta pressione, con bel tempo e temperature in aumento su valori quasi estivi, al Sud e sulle regioni centrali adriatiche rimarrà ancora attiva una blanda circolazione di bassa pressione colma di aria fresca e instabile, responsabile di una certa variabilità che culminerà nelle ore diurne sulle zone interne, foriera di rovesci e temporali.

METEO VENERDÌ – L’alta pressione atlantica abbraccia il Nord, la Sardegna e le regioni centro-settentrionali tirreniche favorendo bel tempo prevalente, con soltanto qualche annuvolamento diurno in prossimità dei rilievi ma generalmente senza il rischio di fenomeni. Inizio giornata asciutto al Centro-Sud ma con nuvolosità irregolare sulle zone peninsulari, a causa della presenza di una circolazione di bassa pressione, seppur blanda, sul basso Adriatico. Dal pomeriggio formazione di rovesci e qualche temporale lungo la dorsale appenninica con locali sconfinamenti pre-serali alle coste tirreniche di basso Lazio, Campania, Basilicata, Nord della Calabria e salentino. Fenomeni in generale assorbimento nelle ore serali con ritorno a tempo asciutto. Temperature in aumento al Nord e sulle centrali tirreniche, con punte di 25/26° al Nordovest, stazionarie o in lieve calo altrove.

METEO WEEKEND, ITALIA DIVISA IN DUE – Alta pressione in ulteriore rinforzo al Centro-Nord mentre una blanda circolazione di bassa pressione alimentata da correnti più fresche stazionerà tra basso Adriatico e Ionio e sarà responsabile di diffusa instabilità pomeridiana al Sud e sul medio Adriatico. Al Nord tempo in prevalenza soleggiato con al più qualche annuvolamento sulla fascia prealpina dove non si escludono isolati e brevi fenomeni pomeridiano sui settori centro-orientali. Al Centro tempo abbastanza soleggiato con ampie schiarite sul versante tirrenico e Sardegna, ma una certa variabilità si attarderà su quello adriatico e sulla dorsale appenninica, con fenomeni che si esalteranno soprattutto nelle ore diurne risultando anche a sfondo temporalesco su zone interne del Lazio e dell’Abruzzo. Al Sud maggiore instabilità con frequenti temporali sulle zone interne peninsulari e su quelle della Sicilia, specie di pomeriggio, in locale estensione alle zone costiere. Le temperature subiranno un ulteriore lieve aumento al Centro-Nord, con clima tipicamente estivo: punte di 28/30° al Nordovest, localmente anche superiori. Viceversa al Sud si rimarrà in media o leggermente al di sotto. Per la tendenza per la prossima settimana clicca qui.