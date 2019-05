Completamento lavori asse Benevento – Caserta: Lonardo (FI) presenta un subemendamento allo Sblocca Cantieri

“Al fine di dare avvio ai lavori del primo lotto della superstrada Benevento-Caserta, già finanziato per un valore di 48 milioni di euro, opera fondamentale per la Valle Caudina, ho presentato un Subemendamento all’Emendamento 1.7 Testo 2 del Decreto Sblocca Cantieri, affinché il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente della giunta regionale della Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nomini, con proprio decreto, il Commissario straordinario per il completamento dei lavori dell’asse Benevento-Caserta”.

Lo dichiara la Sen. di Forza Italia, Sandra Lonardo.