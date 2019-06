VIABILITA’ NEL SANNIO, RICCIARDI M5S ‘NESSUNA RIMOZIONE DA PIANO INVESTIMENTI ANAS’

La senatrice pentastellata Sabrina Ricciardi, componente della Commissione

Trasporti e Infrastrutture a Palazzo Madama, risponde agli attacchi al

Governo provenienti da Pd e Forza Italia sugli investimenti per la

viabilità nel Sannio. “Attraverso una nota il Mit ha precisato che né

in Campania né altrove, a differenza di quanto riportato da qualche

organo di stampa, alcuna opera o investimento sono stati rimossi dal

piano di investimenti di Anas – spiega – Per alcune infrastrutture c’è

stata invece una riprogrammazione temporale dovuta al lungo iter

approvativo delle stesse, che le norme del decreto Sblocca cantieri

potranno contribuire ad accelerare”.

“L’obiettivo del Governo, del Mit e naturalmente di Anas è quello di

rilanciare i cantieri, aumentare gli investimenti in manutenzione

della rete, potenziare le nuove tecnologie applicate alle

infrastrutture, sviluppare le politiche legate alla sostenibilità,

valorizzare il personale. In particolare la proposta di Anas nella

rimodulazione del Contratto di Programma ?2016-2020? prevede il

passaggio da 23,4 miliardi a un totale di 29,9 miliardi di

investimenti così suddivisi: 15,9 miliardi, pari al 53% del

complessivo, per la manutenzione programmata, adeguamento e messa in

sicurezza e 14 miliardi, pari al 47%, destinati a nuove opere e

completamenti itinerari. Tenuto conto anche delle risorse provenienti

dal Fondo Investimenti 2019, istituito dalla Legge di Bilancio 2019,

pari a 2,9 miliardi destinati al piano Ponti viadotti e gallerie e al

ripristino della viabilità post sisma 2016, il contratto di programma

Anas passerà ad un totale di 32,8 miliardi, di cui 28,1 già

interamente finanziati”.