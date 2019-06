Podismo. Nicola Montanile vince la Sannio Half Marathon 2019

Si è conclusa la XIII edizione della Sannio Half Marathon 2019 organizzata dall’ Associazione sportiva Podisti Alto Sannio. Si è trattata di una delle tanto attese manifestazioni podistiche sannite che ha registrato la partecipazione di trecento atleti, provenienti da tutta la campania e non solo.

Il percorso di 21km si è snodato nel bellissimo contesto paesaggistico tra i comuni di Pontelandolfo e Morcone con partenza dal centro del primo comune alle ore 17.

E’ stata una gara molto tecnica su un percorso collinare dove i numerosi atleti hanno gestito al meglio le proprie energie nonostante le avverse condizioni meteo, caratterizzate da pioggia e vento.

A tagliare il traguardo per primo, come vincitore assoluto, è stato Nicola Montanile con un tempo di 1h16’52, atleta della Carmax Camaldolese, a seguire Giacomo Perone e Silvano Mignogna. La gara femminile è stata vinta dalla podista Ilenia Nicchiniello “Amatori Podismo Benevento” con 1h31’45, seguita da Mariacarmela Landriscina e Roberta Colesanti.

La manifestazione si è conclusa con la premiazione degli atleti ed un pasta party dove hanno partecipato anche i numerosi spettatori arrivati sul luogo.

Per i primi 5 maschili sono arrivati al finish Montanile Nicola (Carmax Camaldolese), Perone Giacomo (Taburno Runners), Mignogna Silvano (Podistica Avis Campobasso), Mainolfi Franco (Pod. Valle Caudina) e Nawratil Andreas (Amat. Podismo Benevento).

Per le prime 5 femminile sono giunte al traguardo Nicchiniello Ilenia (Amat. Podismo Benevento), Landriscina Mariacarmela (AS Trani Marathon), Colesanti Roberta (Podisti Alto Sannio), Alfano Monica (Pod. Cava Pic. Costa) e Pociecha Ewa (Reggia Running).