Sicilia: Alla Fondazione Orchestra sinfonica il ritorno di Ester Bonafede

Palermo, 4 giu. (AdnKronos) – Ester Bonafede è la nuovo sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. La nomina è arrivata consiglio di amministrazione fiume terminato solo in tarda serata nella sede della Foss, al Politeama Garibaldi e iniziato nel pomeriggio. Bonafede è stata eletta con i voti del Presidente Stefano Santoro e del consigliere Marco Intravaia. Hanno votato contro il rappresentante del Comune Giulio Pirrotta e il rappresentante dei lavoratori, Sonia Giacalone. Il compenso che l’architetto Bonafede percepirà sarà di 70mila euro lordi annui, al di sotto del tetto previsto per i precedenti sovrintendenti che si sono succeduti in questi ultimi anni alla Foss. E’ tuttavia previsto un premio di produttività che sarà assegnato solo se saranno raggiunti alcuni risultati che avrà stabilito il CdA. Per l’architetto Bonafede si tratta di un ritorno alla Foss. Era stata lei a volere il traferimento degli uffici da via La Farina allo storico teatro progettato da Giuseppe Damiani Almeyda, nei locali della ex galleria d’arte moderna.