SBLOCCACANTIERI: FERRARO (ANCE BENEVENTO), ‘BLOCCO CODICE APPALTI PER 3 ANNI’ 

“Il superemendamento al decreto Sblocca cantieri rappresenta il frutto di un lavoro che Ance (Associazione nazionale costruttori edili) ha messo in campo da tempo con l’obiettivo di sbloccare il settore dell’edilizia fermo da troppo tempo”. Così Mario Ferraro, presidente di Ance Benevento, ha commentato all’Adnkronos lo stop al codice degli appalti votato oggi

in Senato.

“Quello che chiedono le imprese – spiega – è un processo decisionale

snello ed un sistema di aggiudicazione della gara semplice e

trasparente. Alla luce dell’attuale situazione di stallo vorrei

lanciare una proposta che, a mio avviso, potrebbe rilanciare

l’economia: penso ad un blocco del codice degli appalti per tre anni e

all’affidamento diretto alle forze dell’ordine, polizia, guardia di

finanza e carabinieri, il cui operato sarebbe incontrovertibile,

persino dalla magistratura”.

“Questa proposta – aggiunge in conclusione – potrebbe valere quattro

finanziarie, riuscirebbe ad evitare le procedure di infrazione

dell’Europa e rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione capace

di dare linfa e vitalità nova ad un’economia che da troppo tempo è in

ginocchio a causa di un sistema che non funziona a del macigno della

burocrazia. Cambiamo gli schemi e le regole per un periodo di tempo e

vediamo se finalmente riusciamo a far ripartire il Paese”.