FINAL FOUR UNDER 16 2018/19: IL BASKET SANT’AGNESE E’ CAMPIONE REGIONALE

Si conclude con la vittoria dell’Edil Appia Basket Sant’Agnese la Final Four 2018/19 del campionato Under 16 Campania in programma lo scorso 8 e 9 giugno presso il Palazzetto dello Sport di Via Olmo Lungo a San Giorgio del Sannio. La vittoria, arrivata contro Basketorre per 68 a 65, elegge i giovani sanniti campioni regionali di categoria al termine di 40’ di buon basket e dopo un match tiratissimo nel quale nessuna delle due compagini ha mai preso il largo. Dopo infatti un primo tempo di sostanziale equilibrio (37-40 al 20’), l’Edil Appia ha preso in mano l’inerzia nel corso della terza frazione riuscendo nell’ultimo e decisivo periodo a controllare il ritorno degli avversari e chiudere sul 68 a 65 finale.

Una vittoria che corona una stagione sensazionale per i ragazzi di coach Capitanio: ben 24 vittorie a fronte di sole tre sconfitte e un’imbattibilità difesa per le prime 17 gare della stagione sono i numeri di una cavalcata che non poteva non essere sugellata che dal titolo, arrivato, tra l’altro, tra le mura amiche.

“Questa è una grande vittoria – afferma coach Capitanio – fortemente voluta anche se forse ad inizio stagione non tutti ci credevano. Sin dalla prima partita abbiamo dimostrato di avere la nostra identità. Siamo cresciuti pian piano, nonostante qualche infortunio, anche grazie ai risultati che ci hanno dato sempre maggiore autostima. Siamo stati bravi a creare un gran gruppo che si è trovato bene insieme ed è una cosa fondamentale che spesso ti porta a raggiungere risultati oltre le aspettative. Voglio infine fare i complimenti al Basketorre che è una grande squadra ed è stato avversario degnissimo. Vincere contro di loro, che in stagione avevano perso una sola partita, conferisce al nostro successo un valore ancora maggiore”.

“In prima battuta – commenta il presidente Maria Pia Manganiello – vorrei dedicare la vittoria ad uno dei fondatori del Basket Sant’Agnese, quel Don Costantino Frusciante che ci ha lasciato ad inizio stagione e con il quale avremmo voluto festeggiare ieri sera. Ciò detto, faccio i complimenti ai miei ragazzi, allo staff tecnico e a tutti coloro che operano in società. Col loro lavoro e con la loro passione hanno permesso che fosse raggiunto questo incredibile traguardo. Voglio poi ringraziare il pubblico sangiorgese che è accorso numeroso e col suo calore ci ha dato la spinta decisiva. Il titolo di campioni regionali e l’assegnazione dell’organizzazione delle Final Four, testimonia la bontà del nostro lavoro che da trent’anni svolgiamo soprattutto a livello di basket giovanile”.

EDIL APPIA BASKET SANT’AGNESE – BASKETORRE 2009 68-65 (20-25; 17-15; 19-10; 12-15)

Edil Appia Basket Sant’Agnese: Melillo 29, Musto 24, Troisi, Godino 2, Nuzzolo, De Figlio, Javier 2, Mucci 6, Romolo 5, Lo Priore. Coach: Mario Capitanio.