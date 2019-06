FERRARI IN CITTA’, MASTELLA A DE LUCIA, ‘A CHI PARLA MALE LA BRIGLIA DELLA COMARE’ 

Messaggio per tutti i cantori del nulla e per gli intellettuali delle parole inutili. Le 200 persone, di cui appena sette italiani, hanno apprezzato moltissimo la città di Benevento.

Da domani milioni di ferraristi nel mondo conosceranno la monumentalità della nostra città”. Non si fa attendere la risposta del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, al post pubblicato su

facebook dalla senatrice pentastellata Danila De Lucia che aveva criticato la scelta del chiostro del museo del Sannio quale luogo per il rinfresco ai ferraristi. Anche il primo cittadino utilizza il

social per ribattere.

“Vedo che 5 stellisti -aggiunge- ed altri loro confratelli in associazione a parlar male sempre e comunque, non hanno gradito. Chi se ne frega. Prima la città. Piuttosto i cinque stellisti mi spieghino cosa hanno fatto fino ad oggi per la nostra città. E poi basta parlar

sempre male”. “A quelli che lo fanno occorrerebbe mettere la briglia della comare -conclude-, strumento, ricorda Gramsci, che veniva utilizzato nei confronti di quanti parlavano sempre e solo male”.