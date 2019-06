Autonomia: Zaia, ‘i cittadini del Sud hanno scelto la Lega’

Treviso, 21 giu. (AdnKronos) – “Un Piano per il Sud esiste già. Non mi risulta che ci sia visione ostracista nei confronti del Sud. Non stiamo parlando di un Paese di serie a e di serie b, ma parliamo di applicazione della Costituzione”. Lo ha sottolineato oggi, a margine di un’inaugurazione a Ponte della Priula (Treviso), il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, commentando le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio in tema di autonomia.

“Basterebbe guardare i voti per capire che i cittadini del Sud hanno scelto un partito, il partito dell’autonomia che è la Lega, in territori in cui qualcun altro dice che hanno paura dell’autonomia. La vera scelta dell’autonomia significa avere responsabilità, efficienza e modernità”, ha concluso.