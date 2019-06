E’ in edicola l’undicesimo numero del quindicinale Realtà Sannita, diretto da Giovanni Fuccio.

“Mastella presidente della Regione. E’ lanciatissimo per la conquista della candidatura” titola così l’apertura a firma di Gino Pescitelli a cui il sindaco di Benevento ha concesso una lunga intervista. “Solo un centrodestra unito – dichiara – potrà sconfiggere De Luca”, mentre sull’ostacolo Lega il primo cittadino afferma: “Si supera con le primarie”.

Mario Pedicini con il suo editoriale “Il massacro del verde” bacchetta nuovamente l’Amministrazione comunale: “Non passa giorno – scrive – che non si scoprano interventi semplicemente oltraggiosi del decoro, del buon gusto e della botanica. Sia che ad operare siano addetti spediti da ditte incaricate dagli assessorati competenti, sia che si tratti di ilari comitive di volontari, il risultato non cambia.

Potare gli alberi a maggio e giugno è un delitto. Le piante sono esseri viventi, la mano dell’uomo non può violentare il ciclo vegetativo sol perché l’assessore non aveva concluso l’assegnazione dei lavori alla ditta ICS. Non si può fare a giugno ciò che si doveva fare nel tempo del riposo invernale.

Ci piacerebbe che il Comune mettesse on linegli atti di affidamento di questi lavori, per scoprire (ad esempio) se ha ricordato alle ditte interessate che a Benevento il Regolamento Comunale del Verde vieta espressamente la capitozzatura, sanzionandola con ammende; se ha descritto sommariamente il tipo di potatura (a seconda delle specie arboree) affinché anche il cittadino possa capire se c’è qualcuno che comanda e qualcun altro che si attiene agli ordini ricevuti o fa di testa sua, perché tanto gli è consentito dalla autorità ordinante”.

Questo inoltre il sommario dei principali articoli pubblicati: “Riflettori puntati sul Sannio per la XXX Summer Universiade” di Annamaria Gangale; “Eolico ultima speranza” di Giovanni Fuccio; “Bct: 50 eventi lungo le strade e le piazze di Benevento” di Alessandra Gogliano; “Multe salate per chi sporca le nostre strade” di Giancarlo Scaramuzzo; “Lotta dura alle polveri sottili. Si punta ad un capoluogo sempre più green”; “La tromba di Luca Aquino ammalia all’Arco del Sacramento” di Nicola Mastrocinque; “Enrico Medi il Beato che conciliava scienza e fede” di monsignor Pasquale Maria Mainolfi; “L’osteopatia e la chiropratica ancora prive di riconoscimento” di Nicola Amoroso; “La colonna spezzata, un prezioso aiuto per le massaie del passato” di Antonio Florio; “Via De Dominicis non è una strada privata” di Antonino Iorio.

Per la pagina sportiva gli articoli di Gino Pescitelli e Andrea Orlando sul Benevento Calcio, inoltre, spazio al nuoto con un’ampia intervista alla campionessa olimpica Stefania Pirozzi che dice: “Mi piace puntare in alto e arrivarci” di Autilia Testa.

Per concludere, le tanto attese rubriche: “Sesto Potere” di Carlo Delasso: “Quando le nuove tecnologie diventano una minaccia per la democrazia”; “Appunti al volo” di Mario Pedicini; quindi spazio all’ilarità con la “sgrammaticata” lettera dell’emigrante.