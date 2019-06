UNIVERSIADE 2019. NON COMPARE BENEVENTO NEL VIDEO DI PRESENTAZIONE, MASTELLA NELLA DIRETTA DI TV7: “NON MI PIACE QUESTA SCELTA”

“Benevento è pronta, l’Universiade è un bel momento di solidarietà e sport, la gente del Sannio ha accolto benissimo quest’evento ma c’è un neo.

Nelle immagini di presentazione non c’è alcun attestato per la nostra città così come per Avellino”. Così il Sindaco di Benevento Clemente Mastella nel corso della lunga diretta di TV7 condotta da Alfredo Salzano in particolare al termine della cerimonia organizzata per l’arrivo della fiaccola olimpica a Benevento.

Dura critica del primo cittadino per il mancato inserimento di monumenti del capoluogo sannita nel video di presentazione delle Universiadi campane.

“Non compaiono bellezze come Santa Sofia e l’Arco di Traiano – scrive – Sembra che la Campania, come al solito, si fermi a Caserta.

Questa è una cosa che non mi piace assolutamente”. “Sarà una delle mie battaglie – conclude – per quanto riguarda la nuova presidenza della Regione”.

https://www.youtube.com/watch?v=b2Vxa5mJuIk&feature=youtu.be