Volley. Trionfo del Veneto, Campania 16sima

E’ il Veneto la squadra vincitrice della 36sima Edizione delle Kinderiadi Trofeo delle Regioni, la storica manifestazione quest’anno riservata alla categoria under 15 femminile e under 16 maschile e disputatasi a Lignano Sabbiadoro

Tre anni dopo l’ultimo successo, la selezione femminile veneta torna a vincere strappando il titolo dalle mani delle campionesse in carica del Lazio, guidato da Simonetta Avalle che era alla sua terza finale consecutiva. E per un soffio la regione veneta non riesce nella doppietta: la selezione maschile, infatti, ha ceduto solamente al quinto set contro quella Pugliese nella finale per il titolo maschile.

In campo femminile, per la Campania, invece, si registra un sedicesimo posto finale: la manifestazione era cominciata bene con la vittoria all’esordio contro la Valle d’Aosta, ma poi il successivo ko con le Marche ha fatto scivolare indietro la selezione allenata da Gaetano Vitale. Di li un susseguirsi di vittorie e sconfitte fino al successo contro l’Alto Adige nello spareggio per il 16simo posto appunto.

Grande soddisfazione per l’Accademia Volley: l’atleta Giorgia Guerriero, di proprietà del Cervinara Volley e quest’anno in prestito alla società giallorossa con cui, tra l’altro, ha disputato anche il campionato di serie c, è stata inserita nella selezione campana che ha preso parte all’evento. Un bel risultato per lei, dopo il primo campionato disputato in serie c, a testimonianza di una crescita destinata a continuare nel tempo.